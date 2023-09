Jorge Martín (2º): Deshidratado, pero recuperó puntos

Debido al calor y a la elevada humedad, la distancia de la carrera del GP en el Circuito Internacional de Buddh, de 5.010 km, se había acortado de 24 a 21 vueltas, pero el primer GP de la India seguía exigiendo todo de los pilotos de MotoGP. Jorge Martín, en particular, estaba al límite de sus fuerzas y tuvo que refrescarse brevemente en el box Prima-Pramac tras cruzar la línea de meta antes de llegar al Parc Fermé, visiblemente agotado y apoyándose en el director del equipo, Gino Borsoi.

El Dr. Ángel Charte, Director Médico de MotoGP, revisó al español de 25 años, que pudo recibir entonces su trofeo por su reñido segundo puesto, pero a continuación canceló todas las entrevistas y su participación en la rueda de prensa.

Rita Simonini, responsable de prensa de Prima Pramac Racing, declaró: "He dado el 100%. Estaba deshidratada a falta de ocho vueltas y fue muy difícil terminar la carrera. Sin embargo, pude mantener un buen ritmo. En la última vuelta cometí un grave error porque estaba deshidratado. Fabio me ha adelantado, pero he podido contrarrestarlo y estoy muy contento de conseguir este segundo puesto, también para el equipo."

De hecho, Fabio Quartararo estuvo a punto de arrebatarle el segundo puesto a Martin en la última vuelta, después de que el ganador del sprint frenara en la curva 4 y se fuera largo. Al final, sin embargo, Martin se impuso al piloto de Yamaha. Marco Bezzecchi estuvo en una clase propia en cabeza.

En su breve declaración, el "Martinator" no comentó sus evidentes problemas con la cremallera de su traje de cuero, que se había abierto entretanto.

Pero sí comentó la situación abierta en el Campeonato del Mundo: debido a la caída de Pecco Bagnaia poco después de desplazar a Martin del segundo puesto, el defensor del título del equipo oficial Ducati-Lenovo aventaja ahora en sólo 13 puntos a su colega de la marca Pramac.

"Hemos recuperado algunos puntos en el Campeonato del Mundo", sabe Martin. "Creo que tenemos que mantener la misma mentalidad con la que vinimos aquí: Tenemos que intentar ganar y ser competitivos en cada sesión. Esa es la manera de recortar distancias".

Resultados MotoGP, Circuito de Buddh (24/9):

1º Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn en 36:59.157 min.

2º Martin, Ducati, + 8.649 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 8,855

4º Binder, KTM, + 12,643

5º Mir, Honda, + 13.214

6º Zarco, Ducati, + 14,673

7º Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8º Viñales, Aprilia, + 17.191

9º Marc Márquez, Honda, + 19.118

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11º Nakagami, Honda, + 28.521

12º Oliveira, Aprilia, + 29.088

13º Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14º Miller, KTM, + 31.324

15º Bradl, Honda, + 35.782

16º Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 vueltas abajo

- Bagnaia, Ducati, 8 vueltas abajo

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas detrás

- Augusto Fernández, KTM, a 15 vueltas

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 rdsn en 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.389 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8.798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12º Oliveira, Aprilia, + 15.415

13º Nakagami, Honda, + 17.437

14º Pirro, Ducati, + 23.714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

- Zarco, Ducati, 5 vueltas detrás

- Mir, Honda, 8 vueltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª vuelta no completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª vuelta no completada

- Bradl, Honda, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 26 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 292 puntos. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Rins 47. 17. Rins 48. 18. Rins 49. 15º Rins 47º 16º Marc Márquez 45º 17º Di Giannantonio 43º 18º Nakagami 40º 19º Pedrosa 32º 20º Raúl Fernández 29º 21º Bastianini 25º 22º Mir 16º 23º Pol Espargaró 11º 24º Savadori 9º 25º Folger 9º 26º Bradl 6º 27º Pirro 5º 27º Petrucci 5º.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1. Ducati, 453 puntos. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 436 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.