Jorge Martin (2e) : Déshydraté, mais a rattrapé des points

"C'était difficile de terminer la course", a avoué un Jorge Martin épuisé après la première course de MotoGP en Inde. Malgré les difficultés, la journée a été bonne pour le pilote Pramac-Ducati.

En raison de la chaleur et de l'humidité, la distance du GP sur le circuit international de Buddh, long de 5,010 km, a été réduite de 24 à 21 tours, mais le premier GP d'Inde a tout de même exigé des pilotes MotoGP qu'ils fassent le maximum. Jorge Martin, notamment, était à bout et a dû se rafraîchir au stand Prima Pramac après avoir franchi la ligne d'arrivée, avant de rejoindre le parc fermé, visiblement épuisé, en s'appuyant sur son team manager Gino Borsoi.

Le Dr Ángel Charte, directeur médical du MotoGP, a pris des nouvelles du jeune Espagnol de 25 ans, qui a reçu son trophée pour sa deuxième place durement acquise, mais a ensuite annulé toutes les interviews et sa participation à la conférence de presse.

Par l'intermédiaire de Rita Simonini, attachée de presse du Prima Pramac Racing, il a déclaré : "Je me suis donné à 100%. J'étais déshydraté alors qu'il restait huit tours à parcourir et il était très difficile de terminer la course. J'ai néanmoins été capable de maintenir un bon rythme. Dans le dernier tour, j'ai fait une grosse erreur parce que j'étais déshydraté. Fabio m'a dépassé, mais j'ai pu contrer et je suis très heureux d'avoir pu décrocher cette deuxième place, pour l'équipe aussi".

En effet, Fabio Quartararo a failli ravir la deuxième place à Martin dans le dernier tour, après que le vainqueur du sprint ait freiné dans le virage 4 et pris un long chemin. Finalement, Martin s'est imposé face au pilote Yamaha. Marco Bezzecchi était dans une classe à part en tête.

Dans sa courte déclaration, le "Martinator" n'a pas parlé de ses problèmes évidents avec la fermeture éclair de sa combinaison de cuir qui s'était entre-temps ouverte.

En revanche, il a commenté l'issue ouverte du championnat du monde : Pecco Bagnaia ayant chuté peu après avoir délogé Martin de la deuxième place, le champion en titre de l'équipe d'usine Ducati-Lenovo ne compte plus que 13 points d'avance sur son collègue de marque Pramac.

"Nous avons gagné quelques points au championnat du monde", sait Martin. "Je pense que nous devons conserver la même mentalité que celle avec laquelle nous sommes venus ici : Nous devons essayer de gagner et d'être compétitifs à chaque session. C'est ainsi que nous pourrons combler l'écart".

Résultats MotoGP, Circuit de Buddh (24.9.) :

1. Bezzecchi, Ducati, 21 rdn en 36:59,157 min.

2. Martin, Ducati, + 8,649 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 8,855

4. Binder, KTM, + 12,643

5. Mir, Honda, + 13,214

6. Zarco, Ducati, + 14,673

7. Morbidelli, Yamaha, + 16,946

8. Viñales, Aprilia, + 17,191

9. Marc Márquez, Honda, + 19,118

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11. Nakagami, Honda, + 28,521

12. Oliveira, Aprilia, + 29,088

13. Pol Espargaró, KTM, + 29,728

14e Miller, KTM, + 31,324

15. Bradl, Honda, + 35,782

16e Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 tours de retard

- Bagnaia, Ducati, 8 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 15 tours de retard

Résultats MotoGP Sprint, Circuit de Buddh (23.9.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 19:18,836 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 5 tours de retard

- Mir, Honda, 8 tours de retard

- Marini, Ducati, 1er tour non terminé

- Pol Espargaró, KTM, 1er tour non terminé

- Bradl, Honda, 1er tour non terminé

Classement au championnat du monde après 26 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 292 points. 2. Martin 279. 3. Bezzecchi 248. 4. Binder 192. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 157. 7. Viñales 138. 8. Marini 135. 9. Miller 109. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 453 points. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 436 points. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.