Jorge Martin (2°): Disidratato, ma ha recuperato punti

"È stato difficile finire la gara", ha ammesso un esausto Jorge Martin dopo la prima gara della MotoGP in India. Nonostante le difficoltà, è stata una giornata positiva per il pilota della Pramac Ducati.

A causa del caldo e dell'alto tasso di umidità, la distanza del GP sui 5.010 km del Buddh International Circuit è stata ridotta da 24 a 21 giri, ma il primo GP dell'India ha comunque richiesto tutto ai piloti della MotoGP. Jorge Martin, in particolare, era allo stremo delle forze e ha dovuto rifocillarsi brevemente al box Prima-Pramac dopo aver tagliato il traguardo prima di raggiungere il parco chiuso, visibilmente esausto e appoggiato al team manager Gino Borsoi.

Il dottor Ángel Charte, direttore medico della MotoGP, ha controllato il 25enne spagnolo, che ha poi potuto ricevere il trofeo per il suo combattuto secondo posto, ma ha poi cancellato tutte le interviste e la sua partecipazione alla conferenza stampa.

Rita Simonini, addetta stampa di Prima Pramac Racing, ha dichiarato: "Ho dato il 100 per cento. A otto giri dalla fine ero disidratato ed è stato molto difficile finire la gara. Tuttavia, sono riuscito a mantenere un buon ritmo. All'ultimo giro ho commesso un grosso errore perché ero disidratato. Fabio mi ha passato, ma io sono riuscito a controbattere e sono molto contento di aver ottenuto questo secondo posto, anche per la squadra".

Infatti, Fabio Quartararo ha quasi strappato il secondo posto a Martin all'ultimo giro, dopo che il vincitore dello sprint ha frenato alla curva 4 ed è andato lungo. Alla fine, però, Martin ha prevalso sul pilota della Yamaha. Marco Bezzecchi ha avuto una classe a sé stante in testa alla corsa.

Nella sua breve dichiarazione, il "Martinator" non ha commentato i suoi evidenti problemi con la cerniera della sua tuta di pelle, che nel frattempo si era aperta.

Ha invece commentato la situazione aperta del Campionato del Mondo: a causa della caduta di Pecco Bagnaia poco dopo aver scalzato Martin dal secondo posto, il campione in carica del team Ducati-Lenovo ha ora solo 13 punti di vantaggio sul collega del marchio Pramac.

"Abbiamo recuperato alcuni punti nel Campionato del Mondo", ha dichiarato Martin. "Penso che dobbiamo mantenere la stessa mentalità con cui siamo venuti qui: Dobbiamo cercare di vincere e di essere competitivi in ogni sessione. Questo è il modo per colmare il divario".

Risultati MotoGP, Circuito di Buddh (24/9):

1° Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn in 36:59.157 min.

2° Martin, Ducati, + 8,649 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 8,855

4° Binder, KTM, + 12,643

5° Mir, Honda, + 13.214

6° Zarco, Ducati, + 14.673

7° Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8° Viñales, Aprilia, + 17.191

9° Marc Márquez, Honda, + 19.118

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11° Nakagami, Honda, + 28.521

12° Oliveira, Aprilia, + 29.088

13° Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14° Miller, KTM, + 31.324

15° Bradl, Honda, + 35.782

16° Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 giri in meno

- Bagnaia, Ducati, 8 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 15 giri indietro

Risultati MotoGP Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 19:18.836 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,405

4° Binder, KTM, + 2,904

5° Bezzecchi, Ducati, + 3.266

6° Quartararo, Yamaha, + 4.327

7° Miller, KTM, + 7.172

8° Viñales, Aprilia, + 8.798

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10° Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11° Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12° Oliveira, Aprilia, + 15.415

13° Nakagami, Honda, + 17.437

14° Pirro, Ducati, + 23.714

15° Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 5 giri indietro

- Mir, Honda, 8 giri indietro

- Marini, Ducati, 1° giro non completato

- Pol Espargaró, KTM, 1° giro non completato

- Bradl, Honda, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 26 gare su 40:

1° Bagnaia, 292 punti. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Campionato mondiale costruttori:

1. Ducati, 453 punti. 2° KTM 253. 3° Aprilia 228. 4° Yamaha 125. 5° Honda 123.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 436 punti. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.