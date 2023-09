Jorge Martin (2º): Desidratado, mas recuperou pontos

Devido ao calor e à elevada humidade, a distância da corrida de GP no Circuito Internacional de Buddh, com 5,010 km, foi encurtada de 24 para 21 voltas, mas o primeiro GP da Índia ainda exigiu tudo dos pilotos de MotoGP. Jorge Martin, em particular, estava no fim do seu tempo e teve de se refrescar brevemente nas boxes da Prima-Pramac depois de cruzar a linha de meta antes de chegar ao Parc Fermé, visivelmente exausto e apoiado no chefe de equipa Gino Borsoi.

O Dr. Ángel Charte, Diretor Médico do MotoGP, examinou o espanhol de 25 anos, que pôde então receber o troféu pelo seu duro segundo lugar, mas depois cancelou todas as entrevistas e a sua participação na conferência de imprensa.

Rita Simonini, a assessora de imprensa da Prima Pramac Racing, disse: "Dei 100 por cento. Fiquei desidratado a oito voltas do fim e foi muito difícil terminar a corrida. No entanto, consegui manter um bom ritmo. Na última volta cometi um grande erro porque estava desidratado. O Fabio passou-me, mas eu consegui contrariar e estou muito contente por conseguir este segundo lugar, também para a equipa."

De facto, Fabio Quartararo quase roubou o segundo lugar a Martin na última volta, depois de o vencedor do sprint ter travado na curva 4 e ter ficado muito longe. No final, no entanto, Martin levou a melhor sobre o piloto da Yamaha. Marco Bezzecchi esteve numa classe própria na frente.

Na sua curta declaração, o "Martinador" não comentou os problemas óbvios com o fecho do seu fato de cabedal, que entretanto tinha sido aberto.

Mas comentou a situação em aberto no Campeonato do Mundo: como Pecco Bagnaia caiu pouco depois de Martin ter sido retirado do segundo lugar, o campeão em título da equipa de fábrica Ducati-Lenovo tem agora apenas 13 pontos de vantagem sobre o seu colega da marca Pramac.

"Conseguimos ganhar alguns pontos no Campeonato do Mundo", sabe Martin. "Acho que temos de manter a mesma mentalidade com que viemos para cá: Temos de tentar ganhar e ser competitivos em todas as sessões. Essa é a maneira de diminuir a diferença."

Resultados MotoGP, Circuito de Buddh (24/9):

1º Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn em 36:59.157 min.

2º Martin, Ducati, + 8,649 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 8,855

4º Binder, KTM, + 12,643

5º Mir, Honda, + 13,214

6º Zarco, Ducati, + 14,673

7º Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8º Viñales, Aprilia, + 17.191

9º Marc Márquez, Honda, + 19.118

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11º Nakagami, Honda, + 28,521

12º Oliveira, Aprilia, + 29.088

13º Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14º Miller, KTM, + 31.324

15º Bradl, Honda, + 35,782

16º Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 voltas abaixo

- Bagnaia, Ducati, menos 8 voltas

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 15 voltas atrás

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,389 seg

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8,798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12º Oliveira, Aprilia, + 15,415

13º Nakagami, Honda, + 17,437

14º Pirro, Ducati, + 23,714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 5 voltas atrás

- Mir, Honda, 8 voltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª volta não completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª volta não completada

- Bradl, Honda, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 26 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 292 pontos. 2º Martin 279. 3º Bezzecchi 248. 4º Binder 192. 5º Aleix Espargaró 160. 6º Zarco 157. 7º Viñales 138. 8º Marini 135. 9º Miller 109. 10º Alex Márquez 108. 11º Quartararo 105. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1. Ducati, 453 pontos. 2º KTM 253. 3º Aprilia 228. 4º Yamaha 125. 5º Honda 123.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 436 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.