Marc Márquez (9º): "Los circuitos Stop & Go son buenos para Honda".

Marc Márquez podría haber sido el héroe de la carrera con la Honda Repsol en el GP de la India disputado hoy en el circuito de Buddh. Pero el seis veces campeón del mundo de MotoGP, que lleva dos años sin ganar, se salió de la rueda delantera en la primera curva de la quinta vuelta, en cuarta posición por detrás de Bezzecchi, Martin y Bagnaia, se levantó en un santiamén, pero tuvo que reincorporarse muy atrás, en 16ª posición.

Marc Márquez había dicho el viernes que el talento de los pilotos sale a relucir en una pista nueva, que no era la moto, que no había cambiado. Pero hoy el español ha luchado por el podio y su compañero de equipo Joan Mir se ha asegurado un sólido quinto puesto. Con ello, suma once puntos, cinco que había acumulado hasta hoy. Así que seguramente debe haber potencial en la Honda RC213V.

"Esta pista no es exactamente igual que la de Austin, donde he conseguido tantas victorias, pero tiene un trazado muy parecido", ha señalado hoy Márquez. "Aquí hay muchas curvas stop-and-go, la aceleración empieza desde abajo, no tienes que acelerar con una gran inclinación. Y ese es nuestro gran punto débil, se vio claramente en el circuito de Catalunya. Pero en estos circuitos de stop-and-go, donde tienes que enderezar la moto rápidamente después de las curvas de primera, nuestra moto funciona bastante bien, como vimos en Le Mans. En circuitos así podemos estar a la altura de las mejores motos".

¿Dónde sufrió más Marc físicamente con este calor sofocante de unos 35 grados? "No tuve problemas con mi condición física. Para mí, la carrera podría haber sido cuatro vueltas más larga. Normalmente nunca sufro cuando hace este calor. Pero sé que algunos compañeros sufrieron mucho. Pero tengo que admitir que empujé después de la caída, pero no al 100%, porque tenía que averiguar dónde estaba el límite del neumático trasero y cuál era mi condición física. Esta es una pista rápida en la que no puedes arriesgar más de lo que te permite la moto. Y lo que sientes. No obstante, tengo que admitir que tenía un poco de "bombeo del brazo" en el antebrazo derecho. Pero la molestia era aceptable. Pero el calor no me molestó".

Resultados MotoGP, Circuito de Buddh (24.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn en 36:59.157 min.

2º Martin, Ducati, + 8.649 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 8,855

4º Binder, KTM, + 12,643

5º Mir, Honda, + 13.214

6º Zarco, Ducati, + 14,673

7º Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8º Viñales, Aprilia, + 17.191

9º Marc Márquez, Honda, + 19.118

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11º Nakagami, Honda, + 28.521

12º Oliveira, Aprilia, + 29.088

13º Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14º Miller, KTM, + 31.324

15º Bradl, Honda, + 35.782

16º Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 vueltas abajo

- Bagnaia, Ducati, 8 vueltas abajo

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas detrás

- Augusto Fernández, KTM, a 15 vueltas

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 rdsn en 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.389 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8.798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12º Oliveira, Aprilia, + 15.415

13º Nakagami, Honda, + 17.437

14º Pirro, Ducati, + 23.714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

- Zarco, Ducati, 5 vueltas detrás

- Mir, Honda, 8 vueltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª vuelta no completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª vuelta no completada

- Bradl, Honda, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 26 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 292 puntos. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Rins 47. 17. Rins 48. 18. Rins 49. 15º Rins 47º 16º Marc Márquez 45º 17º Di Giannantonio 43º 18º Nakagami 40º 19º Pedrosa 32º 20º Raúl Fernández 29º 21º Bastianini 25º 22º Mir 16º 23º Pol Espargaró 11º 24º Savadori 9º 25º Folger 9º 26º Bradl 6º 27º Pirro 5º 27º Petrucci 5º.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1. Ducati, 453 puntos. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 436 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.