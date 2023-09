Marc Márquez (9e) : "Les pistes en stop & go sont bonnes pour Honda".

Au guidon de sa Repsol-Honda, Marc Márquez aurait pu être le héros de la course du GP d'Inde sur le circuit de Buddh aujourd'hui. Mais le sextuple champion du monde MotoGP, qui n'a pas gagné depuis deux ans, a glissé par-dessus sa roue avant dans le premier virage du cinquième tour, en quatrième position derrière Bezzecchi, Martin et Bagnaia, et s'est relevé en un clin d'œil, mais a dû repartir loin derrière, en seizième position.

Vendredi, Marc Márquez avait déclaré que le talent des pilotes se révélait sur une nouvelle piste et que la moto n'était pas en cause, car elle n'avait pas changé. Mais aujourd'hui, l'Espagnol s'est battu pour le podium et son coéquipier Joan Mir s'est assuré une solide cinquième place. Il a ainsi empoché onze points, alors qu'il en avait déjà accumulé cinq aujourd'hui. La Honda RC213V doit donc avoir un certain potentiel ?

"Ce circuit n'est pas exactement le même que celui d'Austin, où j'ai remporté tant de victoires, mais il a un tracé très similaire", a déclaré Márquez aujourd'hui. "Il y a beaucoup de virages stop-and-go, l'accélération part de très bas, tu n'as pas besoin d'accélérer quand tu es très incliné. Et c'est notre gros point faible, cela a été clairement démontré sur le circuit de Catalunya. Mais sur ces pistes de stop-and-go, où il faut rapidement redresser la moto après les virages en première vitesse, notre moto fonctionne très bien, on l'a vu au Mans. Sur ce type de circuit, nous pouvons rivaliser avec les meilleures motos".

Où Marc a-t-il le plus souffert physiquement par cette chaleur étouffante d'environ 35 degrés ? "Je n'ai eu aucun problème avec ma condition physique. Pour moi, la course aurait pu durer quatre tours de plus. En général, je ne souffre jamais quand il fait aussi chaud. Mais je sais que certains collègues ont beaucoup souffert. Je dois toutefois admettre qu'après le crash, j'ai certes poussé, mais pas à 100%, car je devais découvrir où se situait la limite du pneu arrière et où en était ma condition physique. C'est une piste rapide sur laquelle tu ne peux pas prendre plus de risques que ce que la moto te permet. Et ce que tu ressens. Malgré tout, je dois admettre que j'ai eu un peu de 'arm pump' dans l'avant-bras droit. Mais l'inconfort était acceptable. Mais la chaleur ne m'a pas gêné".

Résultats MotoGP, Circuit de Buddh (24.9.) :

1. Bezzecchi, Ducati, 21 rdn en 36:59,157 min.

2. Martin, Ducati, + 8,649 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 8,855

4. Binder, KTM, + 12,643

5. Mir, Honda, + 13,214

6. Zarco, Ducati, + 14,673

7. Morbidelli, Yamaha, + 16,946

8. Viñales, Aprilia, + 17,191

9. Marc Márquez, Honda, + 19,118

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11. Nakagami, Honda, + 28,521

12. Oliveira, Aprilia, + 29,088

13. Pol Espargaró, KTM, + 29,728

14e Miller, KTM, + 31,324

15. Bradl, Honda, + 35,782

16e Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 tours de retard

- Bagnaia, Ducati, 8 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 15 tours de retard

Résultats MotoGP Sprint, Circuit de Buddh (23.9.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 19:18,836 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 5 tours de retard

- Mir, Honda, 8 tours de retard

- Marini, Ducati, 1er tour non terminé

- Pol Espargaró, KTM, 1er tour non terminé

- Bradl, Honda, 1er tour non terminé

Classement au championnat du monde après 26 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 292 points. 2. Martin 279. 3. Bezzecchi 248. 4. Binder 192. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 157. 7. Viñales 138. 8. Marini 135. 9. Miller 109. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 453 points. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 436 points. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.