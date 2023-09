Marc Márquez (9°): "Le piste Stop & Go fanno bene alla Honda".

Marc Márquez avrebbe potuto essere l'eroe della gara in sella alla Repsol Honda nel GP d'India al Buddh Circuit di oggi. Ma il sei volte campione del mondo della MotoGP, senza vittorie da due anni, è scivolato dalla ruota anteriore alla prima curva del quinto giro, al quarto posto dietro Bezzecchi, Martin e Bagnaia, si è rialzato in un lampo, ma ha dovuto rientrare in classifica molto indietro, al 16° posto.

Marc Márquez aveva detto venerdì che il talento dei piloti viene alla luce su una nuova pista, e che non era la moto a essere invariata. Ma oggi lo spagnolo era in lotta per il podio e il suo compagno di squadra Joan Mir si è assicurato un ottimo quinto posto. In questo modo ha raccolto undici punti, cinque di quelli che aveva accumulato fino a oggi. Quindi la Honda RC213V deve avere un certo potenziale?

"Questa pista non è esattamente uguale a quella di Austin, dove ho ottenuto tante vittorie, ma ha un layout molto simile", ha osservato oggi Márquez. "Qui ci sono molte curve stop-and-go, l'accelerazione parte dal basso, non è necessario accelerare con una grande piega. Questo è il nostro grande punto debole, come si è visto chiaramente sul circuito di Catalunya. Ma su questi circuiti stop-and-go, dove è necessario raddrizzare rapidamente la moto dopo le curve in prima marcia, la nostra moto funziona abbastanza bene, come abbiamo visto a Le Mans. Su circuiti come questo possiamo tenere il passo delle moto migliori".

Dove ha sofferto di più Marc a livello fisico in questo caldo afoso di circa 35 gradi? "Non ho avuto problemi di condizione fisica. Per me la gara avrebbe potuto essere più lunga di quattro giri. Di solito non soffro mai quando fa così caldo. Ma so che alcuni colleghi hanno sofferto molto. Devo ammettere che dopo l'incidente ho spinto, ma non al 100%, perché dovevo capire dove fosse il limite del pneumatico posteriore e quali fossero le mie condizioni fisiche. Questa è una pista veloce, dove non si può rischiare più di quanto la moto permetta. E quello che senti. Tuttavia, devo ammettere che ho avuto un po' di "pompa del braccio" nell'avambraccio destro. Ma il disagio era accettabile. Ma il caldo non mi ha dato fastidio".

Risultati MotoGP, Circuito di Buddh (24.9.):

1° Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn in 36:59.157 min.

2° Martin, Ducati, + 8,649 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 8,855

4° Binder, KTM, + 12,643

5° Mir, Honda, + 13.214

6° Zarco, Ducati, + 14.673

7° Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8° Viñales, Aprilia, + 17.191

9° Marc Márquez, Honda, + 19.118

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11° Nakagami, Honda, + 28.521

12° Oliveira, Aprilia, + 29.088

13° Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14° Miller, KTM, + 31.324

15° Bradl, Honda, + 35.782

16° Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 giri in meno

- Bagnaia, Ducati, 8 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 15 giri indietro

Risultati MotoGP Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 19:18.836 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,405

4° Binder, KTM, + 2,904

5° Bezzecchi, Ducati, + 3.266

6° Quartararo, Yamaha, + 4.327

7° Miller, KTM, + 7.172

8° Viñales, Aprilia, + 8.798

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10° Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11° Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12° Oliveira, Aprilia, + 15.415

13° Nakagami, Honda, + 17.437

14° Pirro, Ducati, + 23.714

15° Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 5 giri indietro

- Mir, Honda, 8 giri indietro

- Marini, Ducati, 1° giro non completato

- Pol Espargaró, KTM, 1° giro non completato

- Bradl, Honda, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 26 gare su 40:

1° Bagnaia, 292 punti. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.

Campionato mondiale costruttori:

1. Ducati, 453 punti. 2° KTM 253. 3° Aprilia 228. 4° Yamaha 125. 5° Honda 123.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 436 punti. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.