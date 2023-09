Marc Márquez (9º): "As pistas Stop & Go são boas para a Honda".

Marc Márquez poderia ter sido o herói da corrida com a Repsol Honda no GP da Índia, hoje, no Circuito de Buddh. Mas o hexacampeão do mundo de MotoGP, que não vence há dois anos, escorregou da roda dianteira na primeira curva, na quinta volta, em quarto lugar, atrás de Bezzecchi, Martin e Bagnaia, recuperou num instante, mas teve de voltar a juntar-se à corrida em 16º lugar.

Marc Márquez tinha dito na sexta-feira que o talento dos pilotos vem à tona numa nova pista, que não era a moto, que estava inalterada. Mas hoje o espanhol lutou pelo pódio e o seu companheiro de equipa Joan Mir garantiu um forte quinto lugar. Com isso, somou onze pontos, cinco que tinha acumulado até hoje. Então, certamente deve haver algum potencial na Honda RC213V?

"Esta pista não é exatamente igual à pista de Austin, onde obtive tantas vitórias, mas tem um traçado muito semelhante," observou Márquez hoje. "Aqui há muitas curvas stop-and-go, a aceleração começa de baixo, não é preciso acelerar com uma grande inclinação. E esse é o nosso grande ponto fraco, que foi claramente demonstrado no circuito da Catalunha. Mas nestas pistas stop-and-go, onde temos de endireitar a moto rapidamente depois das curvas de primeira, a nossa moto funciona muito bem, como vimos em Le Mans. Em circuitos como este podemos acompanhar as melhores motos."

Onde é que Marc sofreu mais fisicamente com este calor abafado de cerca de 35 graus? "Não tive problemas com a minha condição física. Para mim, a corrida poderia ter sido quatro voltas mais longa. Normalmente nunca sofro quando está este calor. Mas sei que alguns colegas sofreram bastante. Mas tenho de admitir que me esforcei depois do acidente, mas não a 100 por cento, porque tinha de descobrir qual era o limite do pneu traseiro e qual era a minha condição física. Esta é uma pista rápida onde não se pode arriscar mais do que a mota permite. E o que se sente. No entanto, tenho de admitir que senti um pouco de "arm pump" no antebraço direito. Mas o desconforto era aceitável. Mas o calor não me incomodou."

Resultados MotoGP, Circuito de Buddh (24.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn em 36:59.157 min.

2º Martin, Ducati, + 8,649 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 8,855

4º Binder, KTM, + 12,643

5º Mir, Honda, + 13,214

6º Zarco, Ducati, + 14,673

7º Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8º Viñales, Aprilia, + 17.191

9º Marc Márquez, Honda, + 19.118

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11º Nakagami, Honda, + 28,521

12º Oliveira, Aprilia, + 29.088

13º Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14º Miller, KTM, + 31.324

15º Bradl, Honda, + 35,782

16º Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 voltas abaixo

- Bagnaia, Ducati, menos 8 voltas

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 15 voltas atrás

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,389 seg

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8,798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12º Oliveira, Aprilia, + 15,415

13º Nakagami, Honda, + 17,437

14º Pirro, Ducati, + 23,714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 5 voltas atrás

- Mir, Honda, 8 voltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª volta não completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª volta não completada

- Bradl, Honda, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 26 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 292 pontos. 2º Martin 279. 3º Bezzecchi 248. 4º Binder 192. 5º Aleix Espargaró 160. 6º Zarco 157. 7º Viñales 138. 8º Marini 135. 9º Miller 109. 10º Alex Márquez 108. 11º Quartararo 105. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1. Ducati, 453 pontos. 2º KTM 253. 3º Aprilia 228. 4º Yamaha 125. 5º Honda 123.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 436 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.