Brad Binder (KTM/4º): "En el futuro, por favor, con aire acondicionado".

Tras una buena salida desde la cuarta fila, el sudafricano se situó octavo al final de la primera vuelta. Constantemente rápido, se benefició después de los errores de sus rivales en el transcurso de la carrera. Primero ha dejado atrás a Johann Zarco, después ha recuperado dos posiciones más por las caídas de Marc Márquez y Francesco Bagnaia y finalmente se ha colado por otro hueco que le ha abierto Joan Mir a cinco vueltas del final.

Al final, el sudafricano ha sido un sólido cuarto clasificado y ha hecho un balance positivo, aunque le hubiera gustado llevarse un puesto en el podio a la próxima carrera en Japón. "Fue la decisión correcta acortar la distancia de carrera. A falta de cinco vueltas no tenía nada de agarre en los neumáticos. Fue un día agotador", señaló. "Mi equipo hizo un buen trabajo, conseguimos el mejor resultado posible, aunque en un principio esperaba más".

Al igual que muchos de sus compañeros, Binder también se vio afectado por el calor. "Físicamente, esta pista no es excesivamente exigente, simplemente hace calor. Y hoy, cuando he estado persiguiendo a alguien durante casi toda la distancia de 21 vueltas, me he dado cuenta: ¡hace muchísimo calor! La moto me quemaba por todas partes. Me quemaba los pies, los brazos, me hervían los muslos. Tenemos que poner aire acondicionado en la moto para estas condiciones".