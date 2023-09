Brad Binder (KTM/4e) : "A l'avenir, s'il vous plaît, avec la climatisation".

Brad Binder a profité des maladresses de ses adversaires pour se hisser à la quatrième place du GP d'Inde grâce à une course rapide et sans faute. Ce qui lui manquait le plus sur sa KTM RC16, c'était la climatisation.

Après un bon départ depuis la quatrième ligne, le Sud-Africain est apparu en huitième position dès la fin du premier tour. Constamment rapide, il a ensuite profité des erreurs de ses adversaires au cours de la course. Il a d'abord laissé Johann Zarco derrière lui, puis a gagné deux places supplémentaires à la suite des chutes de Marc Márquez et Francesco Bagnaia, avant de se faufiler dans un nouvel espace ouvert par Joan Mir à cinq tours de la fin.

Le Sud-Africain s'est finalement classé à une solide quatrième place et a tiré un bilan positif, même s'il aurait aimé emporter une place sur le podium pour la prochaine course au Japon. "C'était la bonne décision de raccourcir la distance de course. A cinq tours de la fin, je n'avais plus du tout d'adhérence. C'était une journée éprouvante", a-t-il constaté. "Mon équipe a fait du bon travail, nous avons obtenu le meilleur résultat possible, même si j'espérais mieux au départ".

Comme beaucoup de ses collègues, Binder a été gêné par la chaleur. "Physiquement, ce circuit n'est pas excessivement éprouvant, il est juste chaud. Et aujourd'hui, alors que je roulais derrière quelqu'un pendant presque toute la distance de 21 tours, j'ai constaté que c'était extrêmement chaud ! Mon vélo m'a brûlé de partout. Ça m'a brûlé les pieds, les bras, mes cuisses étaient en train de bouillir. Pour ces conditions, il faut installer une climatisation sur le vélo !"