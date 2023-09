Brad Binder (KTM/4°): "In futuro, per favore, aria condizionata".

Dopo una buona partenza dalla quarta fila, il sudafricano è emerso già all'ottavo posto alla fine del primo giro. Costantemente veloce, ha poi approfittato degli errori degli avversari nel corso della gara. Prima si è lasciato alle spalle Johann Zarco, poi ha recuperato altre due posizioni a causa delle cadute di Marc Márquez e Francesco Bagnaia e infine si è infilato in un altro varco apertogli da Joan Mir a cinque giri dalla fine.

Alla fine, il sudafricano ha ottenuto un ottimo quarto posto e ha tracciato un bilancio positivo, anche se avrebbe voluto portare un podio alla prossima gara in Giappone. "È stata la decisione giusta quella di accorciare la distanza di gara. A cinque giri dalla fine non avevo più aderenza con gli pneumatici. È stata una giornata faticosa", ha osservato. "La mia squadra ha fatto un buon lavoro, abbiamo ottenuto il miglior risultato possibile, anche se inizialmente mi aspettavo di più".

Come molti dei suoi colleghi, anche Binder ha sofferto il caldo. "Fisicamente, questa pista non è eccessivamente impegnativa, è solo calda. E oggi, quando ho inseguito qualcuno per quasi tutti i 21 giri, mi sono reso conto che fa molto caldo! La mia moto mi bruciava dappertutto. Mi bruciavano i piedi, le braccia, le cosce erano bollenti. Dobbiamo mettere l'aria condizionata sulla moto per queste condizioni!".