Brad Binder (KTM/4º): "No futuro, por favor, com ar condicionado".

Brad Binder beneficiou dos percalços dos seus adversários e terminou em 4º lugar no GP da Índia com uma corrida rápida e sem falhas. O que ele mais sentiu falta na sua KTM RC16 foi o ar condicionado.

Depois de um bom arranque a partir da quarta linha, o sul-africano já surgia em oitavo lugar no final da primeira volta. Constantemente rápido, beneficiou dos erros dos seus adversários ao longo da corrida. Primeiro, deixou Johann Zarco para trás, depois recuperou mais dois lugares devido às quedas de Marc Márquez e Francesco Bagnaia e, por fim, passou por outra brecha aberta por Joan Mir a cinco voltas do fim.

No final, o sul-africano foi um forte quarto classificado e fez um balanço positivo, mesmo que tivesse gostado de levar um lugar no pódio para a próxima corrida no Japão. "Foi a decisão correcta encurtar a distância da corrida. A cinco voltas do fim não tinha qualquer aderência nos pneus. Foi um dia cansativo", observou. "A minha equipa fez um bom trabalho, conseguimos o melhor resultado possível, embora eu esperasse mais."

Tal como muitos dos seus colegas, Binder também se sentiu incomodado com o calor. "Fisicamente, esta pista não é muito exigente, apenas está quente. E hoje, quando estava a perseguir alguém durante quase toda a distância de 21 voltas, apercebi-me: está muito calor! A minha bicicleta queimava-me todo. Queimava-me os pés, os braços, as coxas estavam a ferver. Temos de pôr ar condicionado na mota para estas condições!"