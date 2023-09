Pecco Bagnaia (accidente): "Eso puede pasar al límite".

Antes de su aparatosa caída en la salida del GP de Catalunya, la ventaja de Francesco "Pecco" Bagnaia era aún de 66 puntos. Tras el perfecto fin de semana de Jorge Martín en Misano y el abandono de Bagnaia en la carrera principal del Circuito Internacional de Buddh, sólo quedan 13 puntos.

En el primer GP de India, el Campeón del Mundo iba camino de romper la racha del "Martinator" después de tres victorias consecutivas de principio a fin: El piloto oficial de Ducati acababa de desbancar de la segunda plaza a su compañero de marca en el Pramac con una maniobra digna de ver, cuando se fue al suelo poco después, en la curva 5, en la 14ª vuelta.

No pudo responder si la caída se debió a que Bagnaia fue el único piloto, aparte de Franco Morbidelli, que eligió el neumático delantero duro. "Es difícil de decir. Estaba empujando", se mantuvo firme Pecco. "Aceptamos el riesgo de ir con el neumático más duro. No sabemos por qué, pero para el resto de pilotos de Ducati el neumático medio delantero funcionó mejor. Yo, en cambio, tenía dificultades con el medio, a menudo bloqueaba la rueda delantera. También tengo muchos problemas con los frenos en este momento. Así que nos arriesgamos a correr la carrera con el compuesto más duro".

"Hasta ese momento también funcionaba bien, mis sensaciones eran mejores que con el medio", aseguró el italiano de 26 años. "Estaba al límite -absolutamente al límite- y cuando estás demasiado al límite, puede pasar algo así", comentó sobre su derrape. "[El neumático duro delantero] era la única manera de luchar con los demás, sin embargo. Bezzecchi era imbatible hoy, pero estábamos al alcance de Jorge".

Bagnaia también explicó que no aumentó su ritmo tras la maniobra de adelantamiento a su rival por el título. "El ritmo no ha cambiado", subrayó. "La rueda trasera volvió tras un derrape, empujó la delantera y doblé la rueda delantera. Eso puede pasar".

"No estoy contento porque creo que no debería pasarme a mí. Porque estoy luchando por el campeonato del mundo", continuó el vigente campeón. "Son errores que no debo cometer en este momento. Pero tampoco debemos estar en una situación como la de este fin de semana o como la de Misano. Nuestra mayor fortaleza siempre ha sido la fase de frenada, y en este momento es nuestra debilidad. No puedo frenar la moto. La parte trasera está muy nerviosa y, para ser sinceros, no entendemos por qué es así".

Su condición física ya no causó problemas a Bagnaia en la India, asegura, pero durante todo el fin de semana la estrella de Ducati luchó con el chattering y la falta de estabilidad, especialmente en las frenadas. "Mi vuelta de clasificación fue sólo un ejemplo de cómo era pilotar mi moto", reflexionó. "Hemos encontrado una solución mejor para hoy, hemos luchado contra Jorge, que ayer era demasiado rápido para nosotros. Hemos sido competitivos, pero mis sensaciones no han sido buenas. Como he dicho, cuando vas demasiado al límite, pueden ocurrir caídas como ésta. Pero, por supuesto, no debería ocurrir y ha sido completamente culpa mía. Ya he pedido disculpas a mi equipo".

En retrospectiva, el estudiante de VR46 también se dio cuenta de que en su situación probablemente habría sido mejor conservar el tercer puesto. "Y con lo que ha pasado después, aún habría sido segundo", se lamentaba Bagnaia, refiriéndose a los problemas de Jorge Martín.

"Pero no estoy contento con mis sensaciones sobre la moto en este momento", dejó claro el campeón del mundo. "Tuvimos una reunión el sábado. Para hoy, por supuesto, era imposible solucionar todos los problemas, pero para el GP de Japón seguro que lo entenderemos mejor."

Resultados MotoGP, Circuito de Buddh (24.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn en 36:59.157 min.

2º Martin, Ducati, + 8.649 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 8,855

4º Binder, KTM, + 12,643

5º Mir, Honda, + 13.214

6º Zarco, Ducati, + 14,673

7º Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8º Viñales, Aprilia, + 17.191

9º Marc Márquez, Honda, + 19.118

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11º Nakagami, Honda, + 28.521

12º Oliveira, Aprilia, + 29.088

13º Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14º Miller, KTM, + 31.324

15º Bradl, Honda, + 35.782

16º Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 vueltas abajo

- Bagnaia, Ducati, 8 vueltas abajo

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas detrás

- Augusto Fernández, KTM, a 15 vueltas

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 rdsn en 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.389 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8.798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12º Oliveira, Aprilia, + 15.415

13º Nakagami, Honda, + 17.437

14º Pirro, Ducati, + 23.714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

- Zarco, Ducati, 5 vueltas detrás

- Mir, Honda, 8 vueltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª vuelta no completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª vuelta no completada

- Bradl, Honda, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 26 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 292 puntos. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Rins 47. 17. Rins 48. 18. Rins 49. 15º Rins 47º 16º Marc Márquez 45º 17º Di Giannantonio 43º 18º Nakagami 40º 19º Pedrosa 32º 20º Raúl Fernández 29º 21º Bastianini 25º 22º Mir 16º 23º Pol Espargaró 11º 24º Savadori 9º 25º Folger 9º 26º Bradl 6º 27º Pirro 5º 27º Petrucci 5º.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1. Ducati, 453 puntos. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 436 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.