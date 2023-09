Pecco Bagnaia (chute) : "Cela peut arriver à la limite".

Avant son crash angoissant dans la phase de départ du GP de Catalogne, l'avance de Francesco "Pecco" Bagnaia était encore de 66 points. Après le week-end parfait de Jorge Martin à Misano et l'élimination de Bagnaia lors de la course principale sur le Buddh International Circuit, il ne reste plus que 13 points.

Le champion du monde était pourtant en passe de briser l'élan du "Martinator" lors du premier GP indien, après trois victoires consécutives en départ-arrivée : Le pilote d'usine Ducati venait de déloger son collègue de marque Pramac de la deuxième place grâce à une manœuvre remarquable lorsqu'il a chuté peu après au 14e tour dans le virage 5.

Il n'a pas pu répondre à la question de savoir si cette chute était due au fait que Bagnaia était le seul, avec Franco Morbidelli, à avoir choisi le pneu avant dur. "C'est difficile à dire. J'ai poussé", a déclaré Pecco. "Nous avons accepté le risque de rouler avec le pneu le plus dur. Nous ne savons pas pourquoi, mais pour tous les autres pilotes Ducati, le pneu avant médium a mieux fonctionné. En revanche, j'ai eu des difficultés avec le medium, la roue avant s'est souvent bloquée. J'ai aussi beaucoup de mal à freiner en ce moment. Nous avons donc pris le risque de faire la course avec le mélange le plus dur".

"Jusqu'à ce moment-là, cela a bien fonctionné, mon feeling était meilleur qu'avec les mediums", a assuré l'Italien de 26 ans. "J'étais à la limite - absolument à la limite - et quand on est trop à la limite, ce genre de chose peut arriver", a-t-il commenté à propos de sa glissade. "[Le pneu avant dur] était cependant le seul moyen de se battre contre les autres. Bezzecchi était imbattable aujourd'hui, mais nous étions dans la zone de Jorge".

Bagnaia a également expliqué qu'il n'avait pas augmenté son rythme après le dépassement de son rival pour le titre. "Le rythme n'a pas changé", a-t-il souligné. "La roue arrière est revenue après un slide, elle a poussé l'avant et la roue avant s'est repliée sur moi. Cela peut arriver".

"Je ne suis pas content parce que je pense que cela ne devrait pas m'arriver. Parce que je me bats pour le championnat du monde", a poursuivi le champion du monde en titre. "Ce sont des erreurs que je ne peux pas commettre à ce moment-là. Mais nous ne devons pas non plus nous retrouver dans une situation comme celle de ce week-end ou comme celle de Misano. Notre plus grande force a toujours été la phase de freinage - et en ce moment, c'est notre faiblesse. Je n'arrive pas à freiner la moto. L'arrière est très nerveux et, pour être honnête, nous ne comprenons pas pourquoi c'est ainsi".

Sa condition physique n'a plus posé de problèmes à Bagnaia en Inde, assure-t-il, mais tout au long du week-end, la star Ducati a dû faire face à du chattering et à un manque de stabilité, notamment sur les freins. "Mon tour de qualification n'était qu'un exemple de ce que c'était que de piloter ma moto", a-t-il admis. "Nous avons trouvé une meilleure solution pour aujourd'hui, nous nous sommes battus contre Jorge, qui était trop rapide pour nous hier. Nous étions compétitifs, mais mon feeling n'était pas génial. Comme je l'ai dit, si tu es trop à la limite, ce genre de chute peut arriver. Bien sûr, cela ne devrait pas arriver et c'est entièrement de ma faute. Je me suis déjà excusé auprès de mon équipe".

Après coup, l'élève de VR46 a également reconnu que dans sa situation, il aurait sans doute été préférable de conserver la troisième place. "Et avec ce qui s'est passé plus tard, j'aurais quand même terminé deuxième", s'est agacé Bagnaia en faisant référence aux problèmes de Jorge Martin.

"Mais je ne suis pas heureux de mes sensations sur la moto en ce moment", a clairement expliqué le champion du monde. "Nous avons eu un meeting samedi. Pour aujourd'hui, il était bien sûr impossible de résoudre tous les problèmes, mais pour le GP du Japon, nous comprendrons certainement mieux".

Résultats MotoGP, Circuit de Buddh (24.9.) :

1. Bezzecchi, Ducati, 21 rdn en 36:59,157 min.

2. Martin, Ducati, + 8,649 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 8,855

4. Binder, KTM, + 12,643

5. Mir, Honda, + 13,214

6. Zarco, Ducati, + 14,673

7. Morbidelli, Yamaha, + 16,946

8. Viñales, Aprilia, + 17,191

9. Marc Márquez, Honda, + 19,118

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11. Nakagami, Honda, + 28,521

12. Oliveira, Aprilia, + 29,088

13. Pol Espargaró, KTM, + 29,728

14e Miller, KTM, + 31,324

15. Bradl, Honda, + 35,782

16e Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 tours de retard

- Bagnaia, Ducati, 8 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 15 tours de retard

Résultats MotoGP Sprint, Circuit de Buddh (23.9.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 19:18,836 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 5 tours de retard

- Mir, Honda, 8 tours de retard

- Marini, Ducati, 1er tour non terminé

- Pol Espargaró, KTM, 1er tour non terminé

- Bradl, Honda, 1er tour non terminé

Classement au championnat du monde après 26 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 292 points. 2. Martin 279. 3. Bezzecchi 248. 4. Binder 192. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 157. 7. Viñales 138. 8. Marini 135. 9. Miller 109. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 453 points. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 436 points. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.