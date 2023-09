Pecco Bagnaia (incidente): "Può succedere al limite".

Prima del suo spaventoso incidente alla partenza del GP di Catalunya, il vantaggio di Francesco "Pecco" Bagnaia era ancora di 66 punti. Dopo il perfetto weekend di Misano di Jorge Martin e il ritiro di Bagnaia nella gara principale del Buddh International Circuit, rimangono solo 13 punti.

Nel primo GP d'India, il Campione del Mondo era sulla buona strada per rompere il momentum del "Martinator" dopo tre vittorie consecutive al traguardo: Il pilota della Ducati aveva appena spinto il suo collega del marchio Pramac fuori dal secondo posto con una manovra degna di nota, quando è caduto poco dopo alla curva 5 del 14° giro.

Non ha saputo rispondere se la caduta fosse dovuta al fatto che Bagnaia era l'unico pilota, oltre a Franco Morbidelli, ad aver scelto la gomma anteriore dura. "È difficile dirlo. Io stavo spingendo", ha ribadito Pecco. "Abbiamo accettato il rischio di scegliere la gomma più dura. Non sappiamo perché, ma per tutti gli altri piloti Ducati la gomma anteriore media ha funzionato meglio. Io, invece, ho avuto difficoltà con la media, spesso ho bloccato la ruota anteriore. Inoltre, al momento ho molti problemi in frenata. Quindi abbiamo corso il rischio di correre la gara con la mescola più dura".

"Fino a quel momento ha funzionato bene, il mio feeling era migliore che con la media", ha assicurato il 26enne italiano. "Ero al limite, assolutamente al limite, e quando si è troppo al limite può succedere qualcosa del genere", ha commentato la sua scivolata. "Tuttavia, [la gomma anteriore dura] era l'unico modo per lottare con gli altri. Bezzecchi oggi era imbattibile, ma noi eravamo alla portata di Jorge".

Bagnaia ha anche spiegato di non aver aumentato il ritmo dopo la manovra di sorpasso ai danni del suo rivale per il titolo. "Il ritmo è rimasto invariato", ha sottolineato. "La ruota posteriore è rientrata dopo una scivolata, ha spinto l'anteriore e ho piegato la ruota anteriore. Può succedere".

"Non sono contento perché penso che non dovrebbe accadere a me. Perché sto lottando per il campionato del mondo", ha continuato il campione in carica. "Sono errori che non devo commettere in questo momento. Ma non dobbiamo nemmeno trovarci in una situazione come quella di questo fine settimana o di Misano. La nostra più grande forza è sempre stata la fase di frenata, e al momento è la nostra debolezza. Non riesco a frenare la moto. Il posteriore è molto nervoso e, ad essere onesti, non capiamo perché sia così".

La sua condizione fisica non ha più causato problemi a Bagnaia in India, assicura, ma per tutto il fine settimana la stella della Ducati ha lottato con il chattering e la mancanza di stabilità, soprattutto in frenata. "Il mio giro di qualifica è stato solo un esempio di come fosse la mia moto", ha riflettuto. "Abbiamo trovato una soluzione migliore per oggi, abbiamo lottato contro Jorge che ieri era troppo veloce per noi. Siamo stati competitivi, ma il mio feeling non era dei migliori. Come ho detto, quando si è troppo al limite, possono capitare cadute come questa. Ma ovviamente non dovrebbe accadere ed è stata colpa mia. Mi sono già scusato con la mia squadra".

Col senno di poi, lo studente della VR46 si è anche reso conto che nella sua situazione sarebbe stato meglio mantenere il terzo posto. "E con quello che è successo dopo, sarei stato comunque secondo", si è detto Bagnaia, riferendosi ai problemi di Jorge Martin.

"Ma non sono contento del mio feeling con la moto in questo momento", ha chiarito il campione del mondo. "Abbiamo fatto una riunione sabato. Per oggi, ovviamente, era impossibile risolvere tutti i problemi, ma per il GP del Giappone capiremo sicuramente meglio".

Risultati MotoGP, Circuito di Buddh (24.9.):

1° Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn in 36:59.157 min.

2° Martin, Ducati, + 8,649 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 8,855

4° Binder, KTM, + 12,643

5° Mir, Honda, + 13.214

6° Zarco, Ducati, + 14.673

7° Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8° Viñales, Aprilia, + 17.191

9° Marc Márquez, Honda, + 19.118

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11° Nakagami, Honda, + 28.521

12° Oliveira, Aprilia, + 29.088

13° Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14° Miller, KTM, + 31.324

15° Bradl, Honda, + 35.782

16° Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 giri in meno

- Bagnaia, Ducati, 8 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 15 giri indietro

Risultati MotoGP Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 19:18.836 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,405

4° Binder, KTM, + 2,904

5° Bezzecchi, Ducati, + 3.266

6° Quartararo, Yamaha, + 4.327

7° Miller, KTM, + 7.172

8° Viñales, Aprilia, + 8.798

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10° Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11° Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12° Oliveira, Aprilia, + 15.415

13° Nakagami, Honda, + 17.437

14° Pirro, Ducati, + 23.714

15° Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 5 giri indietro

- Mir, Honda, 8 giri indietro

- Marini, Ducati, 1° giro non completato

- Pol Espargaró, KTM, 1° giro non completato

- Bradl, Honda, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 26 gare su 40:

1° Bagnaia, 292 punti. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Campionato mondiale costruttori:

1. Ducati, 453 punti. 2° KTM 253. 3° Aprilia 228. 4° Yamaha 125. 5° Honda 123.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 436 punti. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.