Pecco Bagnaia (acidente): "Isso pode acontecer no limite".

O Campeão do Mundo de MotoGP, Pecco Bagnaia, assumiu a culpa pela sua queda no GP da Índia, mas também deixou claro que ele e a sua equipa Ducati têm de encontrar uma solução para os problemas desconhecidos nos travões.

Antes do seu assustador acidente no início do GP da Catalunha, a liderança de Francesco "Pecco" Bagnaia era ainda de 66 pontos. Após o fim de semana perfeito de Jorge Martin em Misano e o abandono de Bagnaia na corrida principal no Circuito Internacional de Buddh, restam apenas 13 pontos.

No primeiro GP da Índia, o Campeão do Mundo estava no bom caminho para quebrar o ímpeto do "Martinator" depois de três vitórias consecutivas na partida e chegada: O piloto de fábrica da Ducati tinha acabado de empurrar o seu colega da marca Pramac para fora do segundo lugar com uma manobra digna de ser vista, quando caiu um pouco mais tarde na curva 5, na 14ª volta.

Ele não conseguiu responder se a queda se deveu ao facto de Bagnaia ter sido o único piloto, para além de Franco Morbidelli, a escolher o pneu dianteiro duro. "É difícil dizer. Eu estava a fazer força", disse Pecco com firmeza. "Aceitámos o risco de usar o pneu mais duro. Não sabemos porquê, mas para todos os outros pilotos da Ducati o pneu dianteiro médio funcionou melhor. Eu, por outro lado, tive dificuldades com o médio, bloqueei muitas vezes a roda dianteira. Também tenho muitos problemas com os travões neste momento. Por isso, arriscámos fazer a corrida com o composto mais duro."

"Até àquele momento também funcionou bem, a minha sensação foi melhor do que com o médio", assegurou o italiano de 26 anos. "Eu estava no limite - absolutamente no limite - e quando você está muito no limite, algo assim pode acontecer", ele comentou sobre seu deslize. "No entanto, [o pneu dianteiro duro] era a única forma de lutar com os outros. O Bezzecchi foi imbatível hoje, mas nós estávamos ao alcance do Jorge."

Bagnaia também explicou que não aumentou o seu ritmo após a manobra de ultrapassagem contra o seu rival pelo título. "O ritmo manteve-se inalterado", sublinhou. "A roda traseira voltou depois de uma derrapagem, empurrou a frente e eu dobrei a roda dianteira. Isso pode acontecer".

"Não estou contente porque acho que não me devia acontecer a mim. Porque estou a lutar pelo campeonato do mundo", continuou o atual campeão. "São erros que não posso cometer neste momento. Mas também não podemos estar numa situação como a deste fim de semana ou a de Misano. A nossa maior força sempre foi a fase de travagem - e neste momento é a nossa fraqueza. Não consigo travar a moto. A traseira está muito nervosa e, para ser honesto, não percebemos porque é que é assim."

A sua condição física já não causou problemas a Bagnaia na Índia, garante ele, mas durante todo o fim de semana a estrela da Ducati debateu-se com vibrações e falta de estabilidade, especialmente nos travões. "A minha volta de qualificação foi apenas um exemplo do que era pilotar a minha moto", reflectiu. "Encontrámos uma solução melhor para hoje, lutámos contra o Jorge que ontem foi demasiado rápido para nós. Fomos competitivos, mas a minha sensação não foi óptima. Como disse, quando se está demasiado no limite, podem acontecer acidentes como este. Mas é claro que não devia acontecer e a culpa foi totalmente minha. Já pedi desculpa à minha equipa".

Em retrospetiva, o estudante do VR46 também se apercebeu de que, na sua situação, teria sido provavelmente melhor manter o terceiro lugar. "E com o que aconteceu depois, eu ainda teria ficado em segundo", lamentou Bagnaia, referindo-se aos problemas de Jorge Martin.

"Mas não estou satisfeito com as minhas sensações na mota neste momento", esclareceu o campeão do mundo. "Tivemos uma reunião no sábado. Para hoje, é claro, foi impossível resolver todos os problemas, mas para o GP do Japão vamos entender melhor, com certeza."

Resultados de MotoGP, Circuito de Buddh (24.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn em 36:59.157 min.

2º Martin, Ducati, + 8,649 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 8,855

4º Binder, KTM, + 12,643

5º Mir, Honda, + 13,214

6º Zarco, Ducati, + 14,673

7º Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8º Viñales, Aprilia, + 17.191

9º Marc Márquez, Honda, + 19.118

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11º Nakagami, Honda, + 28,521

12º Oliveira, Aprilia, + 29.088

13º Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14º Miller, KTM, + 31.324

15º Bradl, Honda, + 35,782

16º Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 voltas abaixo

- Bagnaia, Ducati, menos 8 voltas

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 15 voltas atrás

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,389 s

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8,798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12º Oliveira, Aprilia, + 15,415

13º Nakagami, Honda, + 17,437

14º Pirro, Ducati, + 23,714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 5 voltas atrás

- Mir, Honda, 8 voltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª volta não completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª volta não completada

- Bradl, Honda, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 26 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 292 pontos. 2º Martin 279. 3º Bezzecchi 248. 4º Binder 192. 5º Aleix Espargaró 160. 6º Zarco 157. 7º Viñales 138. 8º Marini 135. 9º Miller 109. 10º Alex Márquez 108. 11º Quartararo 105. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1. Ducati, 453 pontos. 2º KTM 253. 3º Aprilia 228. 4º Yamaha 125. 5º Honda 123.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 436 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.