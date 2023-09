Joan Mir (Honda/5e) : Spéculer sur le podium

Avec une cinquième place sur le circuit de Buddh, Joan Mir a clairement obtenu son meilleur résultat à ce jour pour la glorieuse équipe Repsol Honda. Le champion du monde 2020 a dû s'incliner de justesse face à Brad Binder (Red Bull-KTM) au terme d'une lutte acharnée dans le dernier tiers de la course.

Avec Marc Márquez, qui a d'abord chuté à la quatrième place avant de remonter à la neuvième, il y avait de nouveau deux Honda dans le classement d'une course dans le top 10 après une demi-éternité. "Pour être honnête, c'est un sentiment moyen", constate Mir. "Bien sûr, je suis super content de la performance de ce week-end. Nous avons fait du bon travail, nous comprenons un peu mieux la moto. Nous savons comment être rapides, ce que nous devons faire pour cela - comment conduire et choisir les lignes. Mais d'un autre côté, j'ai eu un problème dans la deuxième partie de la course. J'avais des vibrations qui venaient de l'arrière. J'étais derrière Fabio à ce moment-là et je contrôlais les pneus pour la fin. Je pensais que je ne pourrais pas terminer la course à cause des vibrations. Puis le patinage des pneus est reparti. Cela a un peu affecté notre course. Je pense que nous aurions pu être proches de Jorge et Fabio. Nous verrons bien à Motegi".

Concernant la forte performance, Mir déclare : "C'est un mystère. Marc était un peu plus fort que la dernière fois. Mais nous avons fait un très grand pas. Bien sûr, le test de Misano était important, j'ai pu y faire beaucoup de tours, nous étions très rapides en pneus usagés. J'ai pu bien m'adapter et j'ai été rapide dès le début. Je ne m'y attendais pas. Je m'attendais à être rapide le vendredi. Mais nous nous sommes aussi très bien qualifiés".

Le Majorquin Joan Mir a révélé : "J'ai dit à l'équipe qu'il ne fallait pas s'attendre à ce que nous soyons d'abord en queue de peloton et que nous gagnions soudainement. Si nous essayons de le faire, nous serons à terre. Mais j'ai maintenant une base avec laquelle je me sens mieux".

Concernant le développement chez Honda, il a déclaré : "Nous devrions prendre un peu plus de risques dans le développement maintenant, peut-être que nous aurons quelque chose à ce sujet à Motegi. Mais pour l'instant, je suis fatigué. Il faut freiner très fort, c'est très fatigant".

Résultats MotoGP, Circuit de Buddh (24.9.) :

1. Bezzecchi, Ducati, 21 rdn en 36:59,157 min.

2. Martin, Ducati, + 8,649 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 8,855

4. Binder, KTM, + 12,643

5. Mir, Honda, + 13,214

6. Zarco, Ducati, + 14,673

7. Morbidelli, Yamaha, + 16,946

8. Viñales, Aprilia, + 17,191

9. Marc Márquez, Honda, + 19,118

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11. Nakagami, Honda, + 28,521

12. Oliveira, Aprilia, + 29,088

13. Pol Espargaró, KTM, + 29,728

14e Miller, KTM, + 31,324

15. Bradl, Honda, + 35,782

16e Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 tours de retard

- Bagnaia, Ducati, 8 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 15 tours de retard

Résultats MotoGP Sprint, Circuit de Buddh (23.9.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 19:18,836 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 5 tours de retard

- Mir, Honda, 8 tours de retard

- Marini, Ducati, 1er tour non terminé

- Pol Espargaró, KTM, 1er tour non terminé

- Bradl, Honda, 1er tour non terminé

Classement au championnat du monde après 26 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 292 points. 2. Martin 279. 3. Bezzecchi 248. 4. Binder 192. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 157. 7. Viñales 138. 8. Marini 135. 9. Miller 109. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 453 points. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 436 points. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.