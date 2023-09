Joan Mir (Honda/5°): Speculare al podio

L'asso della Repsol Honda Joan Mir ha mostrato forti segni di vita al suo debutto in MotoGP in India e spiega quale problema gli ha impedito di lottare per il podio.

Il 5° posto di Joan Mir al Buddh Circuit è stato chiaramente il suo miglior risultato finora per il glorioso team Repsol Honda. Il campione del mondo 2020 è stato battuto per poco da Brad Binder (Red Bull-KTM) in una dura battaglia nell'ultimo terzo della distanza di gara.

Con Marc Márquez, che inizialmente è caduto al 4° posto e ha lottato per risalire al 9°, c'erano due piloti Honda nella classifica di una gara di nuovo nella top-10 dopo una mezza eternità. "È una sensazione mediocre ad essere onesti", osserva Mir. "Sicuramente sono molto contento della prestazione di questo fine settimana. Abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo capito un po' meglio la moto. Sappiamo come essere veloci, cosa dobbiamo fare, come guidare e scegliere le linee. D'altro canto, però, ho avuto un problema nella seconda parte della gara. Avevo delle vibrazioni che provenivano dal posteriore. A quel punto ero dietro a Fabio e stavo controllando le gomme per il finale. Pensavo di non riuscire a finire la gara a causa delle vibrazioni. Poi le vibrazioni degli pneumatici sono scomparse di nuovo. Questo ha condizionato un po' la nostra gara. Penso che avremmo potuto essere vicini a Jorge e Fabio. Vedremo a Motegi".

Sulla forte prestazione, Mir dice: "È un mistero. Marc era un po' più forte dell'ultima volta. Ma abbiamo fatto un grande passo avanti. Naturalmente il test di Misano è stato importante, ho potuto fare molti giri e siamo stati molto veloci con le gomme usate. Ora mi sono adattato bene, siamo stati veloci fin dall'inizio. Non me lo aspettavo. Mi aspettavo di essere veloce venerdì. Ma ci siamo anche qualificati molto bene".

Il maiorchino Joan Mir ha rivelato: "Ho detto alla squadra che non possiamo aspettarci di essere nelle retrovie per poi vincere all'improvviso. Se provassimo a farlo, ci ritroveremmo a terra. Ma ora ho una base che mi fa sentire meglio".

Per quanto riguarda lo sviluppo della Honda, ha detto: "Dovremmo rischiare un po' di più nello sviluppo ora, forse avremo qualcosa a Motegi. Ma prima di tutto sono stanco. Bisogna frenare molto forte, è molto faticoso".

Risultati MotoGP, Circuito di Buddh (24.9.):

1° Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn in 36:59.157 min.

2° Martin, Ducati, + 8,649 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 8,855

4° Binder, KTM, + 12,643

5° Mir, Honda, + 13.214

6° Zarco, Ducati, + 14.673

7° Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8° Viñales, Aprilia, + 17.191

9° Marc Márquez, Honda, + 19.118

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11° Nakagami, Honda, + 28.521

12° Oliveira, Aprilia, + 29.088

13° Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14° Miller, KTM, + 31.324

15° Bradl, Honda, + 35.782

16° Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 giri in meno

- Bagnaia, Ducati, 8 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 15 giri indietro

Risultati MotoGP Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 19:18.836 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,405

4° Binder, KTM, + 2,904

5° Bezzecchi, Ducati, + 3.266

6° Quartararo, Yamaha, + 4.327

7° Miller, KTM, + 7.172

8° Viñales, Aprilia, + 8.798

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10° Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11° Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12° Oliveira, Aprilia, + 15.415

13° Nakagami, Honda, + 17,437

14° Pirro, Ducati, + 23.714

15° Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 5 giri indietro

- Mir, Honda, 8 giri indietro

- Marini, Ducati, 1° giro non completato

- Pol Espargaró, KTM, 1° giro non completato

- Bradl, Honda, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 26 gare su 40:

1° Bagnaia, 292 punti. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.

Campionato mondiale costruttori:

1. Ducati, 453 punti. 2° KTM 253. 3° Aprilia 228. 4° Yamaha 125. 5° Honda 123.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 436 punti. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.