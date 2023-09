Joan Mir (Honda/5º): Especulado com o pódio

O 5º lugar de Joan Mir no Circuito de Buddh foi claramente o seu melhor resultado até agora para a gloriosa equipa Repsol Honda. O Campeão do Mundo de 2020 foi derrotado por pouco por Brad Binder (Red Bull-KTM) numa dura batalha no último terço da distância da corrida.

Com Marc Márquez, que inicialmente caiu para 4º e lutou para voltar ao 9º lugar, havia dois pilotos Honda na classificação de uma corrida no top-10 novamente após meia eternidade. "É um sentimento medíocre para ser honesto", observa Mir. "Com certeza estou muito feliz com o desempenho deste fim de semana. Fizemos um bom trabalho, compreendemos um pouco melhor a mota. Sabemos como ser rápidos, o que temos de fazer para o conseguir - como conduzir e escolher as linhas. Mas, por outro lado, tive um problema na segunda parte da corrida. Tive vibrações na traseira. Nessa altura, estava atrás do Fabio e estava a verificar os pneus para a chegada. Pensei que não ia conseguir terminar a corrida por causa das vibrações. Depois, a rotação dos pneus voltou a desaparecer. Isso afectou um pouco a nossa corrida. Penso que podíamos ter ficado perto do Jorge e do Fabio. Em Motegi veremos isso".

Sobre o forte desempenho, Mir diz: "É um mistério. O Marc foi um pouco mais forte do que da última vez. Mas demos um grande passo. Claro que o teste de Misano foi importante, pude fazer muitas voltas lá, fomos muito rápidos com pneus usados. Consegui adaptar-me bem agora, fomos rápidos desde o início. Não estava à espera disso. Esperava ser rápido na sexta-feira. Mas também nos qualificámos muito bem".

O maiorquino Joan Mir revelou: "Disse à equipa que não podemos esperar estar em último lugar e, de repente, ganhar. Se tentarmos fazer isso, vamos ficar em baixo. Mas agora tenho uma base com a qual me sinto melhor."

Sobre o desenvolvimento da Honda, ele disse: "Devíamos arriscar um pouco mais no desenvolvimento agora, talvez tenhamos algo em Motegi. Mas, antes de mais, estou cansado. Temos de travar com muita força, é muito cansativo."

Resultados de MotoGP, Circuito de Buddh (24.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn em 36:59.157 min.

2º Martin, Ducati, + 8,649 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 8,855

4º Binder, KTM, + 12,643

5º Mir, Honda, + 13,214

6º Zarco, Ducati, + 14,673

7º Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8º Viñales, Aprilia, + 17.191

9º Marc Márquez, Honda, + 19.118

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11º Nakagami, Honda, + 28,521

12º Oliveira, Aprilia, + 29.088

13º Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14º Miller, KTM, + 31.324

15º Bradl, Honda, + 35,782

16º Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 voltas abaixo

- Bagnaia, Ducati, 8 voltas abaixo

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 15 voltas atrás

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,389 seg

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8,798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12º Oliveira, Aprilia, + 15,415

13º Nakagami, Honda, + 17,437

14º Pirro, Ducati, + 23,714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 5 voltas atrás

- Mir, Honda, 8 voltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª volta não completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª volta não completada

- Bradl, Honda, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 26 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 292 pontos. 2º Martin 279. 3º Bezzecchi 248. 4º Binder 192. 5º Aleix Espargaró 160. 6º Zarco 157. 7º Viñales 138. 8º Marini 135. 9º Miller 109. 10º Alex Márquez 108. 11º Quartararo 105. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1. Ducati, 453 pontos. 2º KTM 253. 3º Aprilia 228. 4º Yamaha 125. 5º Honda 123.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 436 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.