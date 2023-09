Johann Zarco (6º): "Es extraño para el cuerpo".

Debido a la retirada de Luca Marini(fractura de clavícula izquierda), Johann Zarco ha pasado a la segunda fila de la parrilla para la carrera del GP en el Circuito Internacional de Buddh. El francés, de 33 años, ha logrado la sexta plaza tras 21 vueltas.

"Estoy contento con la sexta posición. Los diez puntos son importantes para mí", subrayó el sexto clasificado del WRC. "Quizá la salida no fue fantástica, pero Aleix [Espargaró] empujó un poco a Brad [Binder] hacia el exterior. Los dos salieron detrás de mí, pero me pasaron en la fase de salida y en la de frenada [antes de la curva 1]. Llegaron un poco rápido y Aleix empujó un poco a Brad, así que pasé por el interior y recuperé algunas posiciones".

"En las primeras vueltas ha sido bastante difícil mantenerme sobre Fabio [Quartararo] y Mir. No podía frenar bien la moto", describió Zarco sus dificultades. "Después he intentado encontrar la referencia de los puntos de frenada como en los entrenamientos, pero me he saltado el punto de frenada de la curva 4 y he perdido muchas posiciones".

Recuperar las posiciones perdidas resultó difícil para el piloto del Pramac Ducati después. "No era fácil adelantar a Morbidelli de inmediato. Así que intenté controlar la carrera y esperar a que su neumático trasero bajara un poco para poder adelantarle. La presión de mis neumáticos ha subido bastante. Luego, cuando estaba delante de Morbidelli, también tardé unas vueltas en bajar un poco la presión. También intenté beber, que era bastante importante".

"En las últimas cinco vueltas sentí que podía empujar un poco de nuevo para quizás alcanzar a Joan Mir y Brad Binder", nos dijo Zarco. "En el duelo, sí que han podido cometer pequeños errores, así que me he esforzado al máximo para acercarme. También hice buenos tiempos en las tres últimas vueltas y me acerqué. Sin embargo, estaba demasiado lejos para intentar nada".

En general, Zarco resumió el primer GP de la India desde su punto de vista: "Me encanta la pista, pero este fin de semana no he tenido la velocidad que quería. Me esforcé al máximo y sabía que había que gestionar esta larga carrera. Estoy contento de haberlo conseguido. Por supuesto, también tuve suerte de que Pecco se cayera y Aleix Espargaró tuviera un problema técnico". En cualquier caso, el sexto puesto fue un buen resultado en un fin de semana difícil.

A destacar: el bicampeón del mundo de Moto2 se quitó los guantes en la última vuelta. "Sí, para enfriar el cuerpo. Intenté abrir la visera y quitarme los guantes. Lo he hecho en algunas carreras con mucho calor en el pasado. También me he abierto un poco el mono de cuero y, de vuelta a boxes, me he quitado inmediatamente el mono de competición y me he refrescado con un poco de agua. Estaba completamente empapado cuando hablé con mis técnicos", relató.

"Sin embargo, estoy contento de haber aguantado bien. Casi aguanto mejor la carrera larga que el sprint", sonríe el corredor de 33 años. "Porque en el sprint me faltaban las cinco décimas para sentirme realmente cómodo. Por eso tengo muchos más problemas entonces, porque los demás son un poco más rápidos. Cuando los demás empiezan a tener problemas de agarre, yo me siento un poco más cómodo".

Comentando la exigencia física a más de 30 grados y la alta humedad, Zarco dijo: "Malasia, Indonesia y también Tailandia serán lo mismo, aunque ahora parezca que aquí es más difícil. Pero recuerdo que en Indonesia el año pasado estaba un poco preocupado después del warm-up. Por suerte llovió durante la carrera, y también llovió en Tailandia. Me encantaría correr las próximas carreras en estos países con lluvia. Se disfruta más y es menos exigente para el cuerpo".

"Acortar tres vueltas fue una buena decisión. Puedes dar tres vueltas más, pero con un ritmo diferente. Así que fue bueno que lo hiciéramos así. Y también forma parte del espectáculo, pero a veces te preguntas por qué corres con esas temperaturas. Porque es extraño para el cuerpo", admitió Zarco.

Resultados MotoGP, Circuito de Buddh (24.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn en 36:59.157 min.

2º Martin, Ducati, + 8.649 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 8,855

4º Binder, KTM, + 12,643

5º Mir, Honda, + 13.214

6º Zarco, Ducati, + 14,673

7º Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8º Viñales, Aprilia, + 17.191

9º Marc Márquez, Honda, + 19.118

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11º Nakagami, Honda, + 28.521

12º Oliveira, Aprilia, + 29.088

13º Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14º Miller, KTM, + 31.324

15º Bradl, Honda, + 35.782

16º Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 vueltas abajo

- Bagnaia, Ducati, 8 vueltas abajo

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas detrás

- Augusto Fernández, KTM, a 15 vueltas

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 rdsn en 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.389 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8.798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12º Oliveira, Aprilia, + 15.415

13º Nakagami, Honda, + 17.437

14º Pirro, Ducati, + 23.714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

- Zarco, Ducati, 5 vueltas detrás

- Mir, Honda, 8 vueltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª vuelta no completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª vuelta no completada

- Bradl, Honda, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 26 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 292 puntos. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Rins 47. 17. Rins 48. 18. Rins 49. 15º Rins 47º 16º Marc Márquez 45º 17º Di Giannantonio 43º 18º Nakagami 40º 19º Pedrosa 32º 20º Raúl Fernández 29º 21º Bastianini 25º 22º Mir 16º 23º Pol Espargaró 11º 24º Savadori 9º 25º Folger 9º 26º Bradl 6º 27º Pirro 5º 27º Petrucci 5º.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1. Ducati, 453 puntos. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 436 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.