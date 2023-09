Johann Zarco (6e) : "Pour le corps, c'est étrange".

La gestion intelligente de la course est l'un des points forts du routinier Pramac-Ducati Johann Zarco, mais en Inde, les conditions extérieures ont donné un défi supplémentaire aux as du MotoGP.

Suite à l'abandon de Luca Marini(clavicule gauche cassée), Johann Zarco s'est hissé sur la deuxième ligne de la grille de départ du GP sur le Buddh International Circuit. Le Français de 33 ans a terminé à la sixième place après 21 tours.

"Je suis heureux de cette sixième position. Les dix points sont importants pour moi", a souligné le sixième du championnat du monde. "Le départ n'était peut-être pas fantastique, mais Aleix [Espargaró] a poussé Brad [Binder] un peu vers l'extérieur. Ils sont partis tous les deux derrière moi, mais ils m'ont dépassé dans la phase de départ et dans la phase de freinage [avant le virage 1]. Ils sont arrivés un peu vite et Aleix a un peu poussé Brad, donc je suis passé à l'intérieur et j'ai gagné quelques positions".

"Dans les premiers tours, c'était assez difficile de rester sur Fabio [Quartararo] et Mir. Je n'arrivais pas à bien freiner la moto", a expliqué Zarco en décrivant ses difficultés. "Ensuite, j'ai essayé de trouver la référence pour les points de freinage comme lors des essais, mais j'ai raté le point de freinage au virage 4 et j'ai perdu beaucoup de positions".

Récupérer les positions perdues s'est ensuite avéré difficile pour le pilote Pramac-Ducati. "Ce n'était pas facile de dépasser Morbidelli tout de suite. J'ai donc essayé de contrôler la course et d'attendre que son pneu arrière se dégrade un peu pour pouvoir le dépasser. La pression de mes pneus a donc augmenté de manière significative. Quand je me suis retrouvé devant Morbidelli, il m'a fallu encore quelques tours pour que la pression des pneus baisse un peu. J'ai aussi essayé de boire, c'était assez important".

"Dans les cinq derniers tours, j'ai eu l'impression de pouvoir pousser un peu, peut-être pour rejoindre Joan Mir et Brad Binder", a raconté Zarco. "Dans le duel, ils auraient pu faire de petites erreurs, alors j'ai fait de mon mieux pour me rapprocher. J'ai également réalisé de bons temps au tour dans les trois derniers tours et je me suis rapproché. Mais j'étais trop loin pour tenter quoi que ce soit".

Dans l'ensemble, Zarco a résumé son premier GP indien de la manière suivante : "J'adore ce circuit, mais je n'ai pas eu la vitesse que je voulais ce week-end. J'ai fait de mon mieux et je savais qu'il fallait gérer cette longue course. Je suis heureux d'y être parvenu. Bien sûr, j'ai aussi eu de la chance que Pecco ait chuté et qu'Aleix Espargaró ait eu un problème technique". Dans un week-end difficile, la sixième place est en tout cas un bon résultat, selon lui.

Fait marquant : le double champion du monde Moto2 a enlevé ses gants lors du tour de sortie. "Oui, pour refroidir le corps. J'ai essayé d'ouvrir la visière et d'enlever les gants. J'ai déjà fait cela dans le passé lors de quelques courses chaudes. J'ai aussi ouvert un peu la combinaison en cuir et, de retour dans le box, j'ai tout de suite enlevé le cuir de course et je me suis rafraîchi avec un peu d'eau. J'étais complètement trempé quand j'ai parlé à mes techniciens", a-t-il raconté.

"Mais je suis heureux d'avoir tenu bon. Je gère presque mieux la course longue que le sprint", a dû sourire le coureur de 33 ans. "Car au sprint, il m'a manqué les cinq dixièmes pour me sentir vraiment à l'aise. C'est pourquoi j'ai ensuite beaucoup plus de mal, car les autres sont un peu plus rapides. Quand les autres commencent à avoir des problèmes d'adhérence, je me sens un peu plus à l'aise".

En ce qui concerne les exigences physiques avec des températures dépassant largement les 30 degrés et une forte humidité, Zarco a déclaré : "La Malaisie, l'Indonésie et aussi la Thaïlande seront identiques, même si maintenant on a l'impression que c'est plus difficile ici. Mais je me souviens qu'en Indonésie, l'an dernier, j'étais un peu inquiet après le warm-up. Heureusement, il a plu pendant la course et en Thaïlande aussi. J'aimerais bien que les prochaines courses dans ces pays se déroulent sous la pluie. On en profite davantage et c'est moins exigeant pour le corps".

"Raccourcir de trois tours était une bonne décision. On peut faire trois tours de plus, mais avec un rythme différent. C'était donc une bonne chose de le faire. Et cela fait aussi partie du spectacle, mais parfois tu te demandes pourquoi tu fais la course à de telles températures. Parce que pour le corps, c'est bizarre", a avoué Zarco.

Résultats MotoGP, Circuit de Buddh (24.9.) :

1. Bezzecchi, Ducati, 21 rdn en 36:59,157 min.

2. Martin, Ducati, + 8,649 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 8,855

4. Binder, KTM, + 12,643

5. Mir, Honda, + 13,214

6. Zarco, Ducati, + 14,673

7. Morbidelli, Yamaha, + 16,946

8. Viñales, Aprilia, + 17,191

9. Marc Márquez, Honda, + 19,118

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11. Nakagami, Honda, + 28,521

12. Oliveira, Aprilia, + 29,088

13. Pol Espargaró, KTM, + 29,728

14e Miller, KTM, + 31,324

15. Bradl, Honda, + 35,782

16e Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 tours de retard

- Bagnaia, Ducati, 8 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 15 tours de retard

Résultats MotoGP Sprint, Circuit de Buddh (23.9.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 19:18,836 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 5 tours de retard

- Mir, Honda, 8 tours de retard

- Marini, Ducati, 1er tour non terminé

- Pol Espargaró, KTM, 1er tour non terminé

- Bradl, Honda, 1er tour non terminé

Classement au championnat du monde après 26 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 292 points. 2. Martin 279. 3. Bezzecchi 248. 4. Binder 192. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 157. 7. Viñales 138. 8. Marini 135. 9. Miller 109. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 453 points. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 436 points. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.