Johann Zarco (6°): "È strano per il corpo".

La gestione intelligente della gara è uno dei punti di forza del veterano della Pramac Ducati Johann Zarco, ma in India le condizioni esterne hanno rappresentato una sfida in più per gli assi della MotoGP.

A causa del ritiro di Luca Marini(frattura della clavicola sinistra), Johann Zarco è salito in seconda fila sulla griglia di partenza del GP del Buddh International Circuit. Il 33enne francese ha conquistato il sesto posto dopo 21 giri.

"Sono contento della sesta posizione. I dieci punti sono importanti per me", ha sottolineato il sesto classificato del WRC. "Forse la partenza non è stata fantastica, ma Aleix [Espargaró] ha spinto un po' Brad [Binder] all'esterno. Entrambi sono partiti dietro di me, ma mi hanno superato in fase di partenza e in fase di frenata [prima della curva 1]. Sono arrivati un po' in fretta e Aleix ha spinto un po' Brad, così sono passato all'interno e ho recuperato qualche posizione".

"Nei primi giri è stato abbastanza difficile stare dietro a Fabio [Quartararo] e Mir. Non riuscivo a frenare bene la moto", ha detto Zarco descrivendo le sue difficoltà. "Poi ho cercato di trovare il riferimento per i punti di frenata come nelle prove, ma ho mancato il punto di frenata alla curva 4 e ho perso molte posizioni".

Recuperare le posizioni perse si è rivelato poi difficile per il pilota del Pramac Ducati. "Non era facile superare Morbidelli subito. Ho cercato di controllare la gara e di aspettare che la sua gomma posteriore calasse un po' per poterlo superare. Di conseguenza, la pressione dei miei pneumatici è aumentata parecchio. Poi, quando mi sono trovato davanti a Morbidelli, ci sono voluti alcuni giri perché la pressione dell'aria scendesse un po'. Ho anche cercato di bere, il che è stato molto importante".

"Negli ultimi cinque giri sentivo di poter spingere ancora un po' per riuscire a raggiungere Joan Mir e Brad Binder", ha raccontato Zarco. "Nel duello, sì, avrebbero potuto commettere piccoli errori, quindi ho fatto del mio meglio per avvicinarmi. Negli ultimi tre giri ho fatto anche dei buoni tempi e mi sono avvicinato. Tuttavia, ero troppo lontano per provare a fare qualcosa".

Nel complesso, Zarco ha riassunto il primo GP dell'India dal suo punto di vista: "Mi piace la pista, ma questo fine settimana non ho avuto la velocità che volevo. Ho fatto del mio meglio e sapevo che questa lunga gara doveva essere gestita. Sono contento di esserci riuscito. Naturalmente sono stato anche fortunato perché Pecco è caduto e Aleix Espargaró ha avuto un problema tecnico". In ogni caso, il sesto posto è un buon risultato in un weekend difficile.

Da notare: il due volte campione del mondo della Moto2 si è tolto i guanti all'ultimo giro. "Sì, per raffreddare il corpo. Ho provato ad aprire la visiera e a togliere i guanti. L'ho fatto in alcune gare calde in passato. Ho anche aperto un po' la tuta in pelle e poi, ai box, ho tolto subito le pelli da corsa e mi sono rinfrescato con dell'acqua. Ero completamente fradicio quando ho parlato con i miei tecnici", ha raccontato.

"Sono comunque contento di aver resistito bene. Riesco quasi a gestire meglio la gara lunga che lo sprint", ha detto sorridendo il 33enne. "Perché in volata mi mancavano i cinque decimi per sentirmi davvero a mio agio. Per questo motivo ho molti più problemi, perché gli altri sono un po' più veloci. Quando gli altri iniziano ad avere problemi di aderenza, mi sento un po' più a mio agio".

Commentando le esigenze fisiche con oltre 30 gradi e un alto tasso di umidità, Zarco ha detto: "La Malesia, l'Indonesia e anche la Thailandia saranno uguali, anche se ora sembra che qui sia più difficile. Ma ricordo che l'anno scorso in Indonesia ero un po' preoccupato dopo il warm-up. Per fortuna ha piovuto durante la gara, mentre in Thailandia ha piovuto. Mi piacerebbe correre le prossime gare in questi Paesi sotto la pioggia. Ci si diverte di più ed è meno impegnativo per il corpo".

"Accorciare di tre giri è stata una buona decisione. Si possono fare altri tre giri, ma con un ritmo diverso. Quindi è stato un bene farlo in questo modo. Fa anche parte dello spettacolo, ma a volte ci si chiede perché si gareggia con queste temperature. Perché è strano per il corpo", ha ammesso Zarco.

Risultati MotoGP, Circuito di Buddh (24.9.):

1° Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn in 36:59.157 min.

2° Martin, Ducati, + 8,649 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 8,855

4° Binder, KTM, + 12,643

5° Mir, Honda, + 13.214

6° Zarco, Ducati, + 14.673

7° Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8° Viñales, Aprilia, + 17.191

9° Marc Márquez, Honda, + 19.118

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11° Nakagami, Honda, + 28.521

12° Oliveira, Aprilia, + 29.088

13° Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14° Miller, KTM, + 31.324

15° Bradl, Honda, + 35.782

16° Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 giri in meno

- Bagnaia, Ducati, 8 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 15 giri indietro

Risultati MotoGP Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 19:18.836 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,405

4° Binder, KTM, + 2,904

5° Bezzecchi, Ducati, + 3.266

6° Quartararo, Yamaha, + 4.327

7° Miller, KTM, + 7.172

8° Viñales, Aprilia, + 8.798

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10° Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11° Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12° Oliveira, Aprilia, + 15.415

13° Nakagami, Honda, + 17.437

14° Pirro, Ducati, + 23.714

15° Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 5 giri indietro

- Mir, Honda, 8 giri indietro

- Marini, Ducati, 1° giro non completato

- Pol Espargaró, KTM, 1° giro non completato

- Bradl, Honda, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 26 gare su 40:

1° Bagnaia, 292 punti. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Campionato mondiale costruttori:

1. Ducati, 453 punti. 2° KTM 253. 3° Aprilia 228. 4° Yamaha 125. 5° Honda 123.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 436 punti. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.