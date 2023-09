Johann Zarco (6º): "É estranho para o corpo".

A gestão inteligente da corrida é um dos pontos fortes do veterano da Pramac Ducati, Johann Zarco, mas na Índia as condições exteriores constituíram um desafio extra para os ases do MotoGP.

Devido à desistência de Luca Marini(clavícula esquerda partida), Johann Zarco passou para a segunda linha da grelha para a corrida de GP no Circuito Internacional de Buddh. O francês de 33 anos também chegou ao sexto lugar após 21 voltas.

"Estou contente com a sexta posição. Os dez pontos são importantes para mim", sublinhou o sexto classificado do WRC. "Talvez o arranque não tenha sido fantástico, mas o Aleix [Espargaró] empurrou o Brad [Binder] um pouco para fora. Ambos partiram atrás de mim, mas passaram-me na fase de arranque e na fase de travagem [antes da curva 1]. Eles chegaram lá um pouco depressa e o Aleix empurrou um pouco o Brad, por isso passei por dentro e ganhei algumas posições."

"Nas primeiras voltas foi bastante difícil ficar atrás do Fabio [Quartararo] e do Mir. Não conseguia travar bem a moto," Zarco descreveu as suas dificuldades. "Depois disso, tentei encontrar a referência para os pontos de travagem como nos treinos, mas falhei o ponto de travagem na curva 4 e perdi muitas posições."

Recuperar as posições perdidas foi difícil para o piloto da Pramac Ducati. "Não foi fácil ultrapassar Morbidelli logo de seguida. Por isso, tentei controlar a corrida e esperar que o pneu traseiro dele baixasse um pouco para o poder ultrapassar. Como resultado, a pressão dos meus pneus aumentou bastante. Depois, quando estava à frente de Morbidelli, também foram necessárias algumas voltas para que a pressão do ar baixasse um pouco. Também tentei beber, o que foi muito importante".

"Nas últimas cinco voltas senti que podia voltar a forçar um pouco para talvez apanhar Joan Mir e Brad Binder", disse-nos Zarco. "No duelo, sim, eles podiam ter cometido pequenos erros, por isso dei o meu melhor para me aproximar. Também fiz bons tempos por volta nas últimas três voltas e aproximei-me. No entanto, eu estava muito longe para tentar qualquer coisa."

No geral, Zarco resumiu o primeiro GP da Índia do seu ponto de vista: "Adoro a pista, mas não tive a velocidade que queria este fim de semana. Tentei dar o meu melhor e sabia que esta longa corrida tinha de ser gerida. Estou contente por o ter conseguido fazer. Claro que também tive sorte por o Pecco ter caído e o Aleix Espargaró ter tido um problema técnico." De qualquer forma, o sexto lugar foi um bom resultado num fim de semana difícil.

Notável: o bicampeão mundial de Moto2 tirou as luvas na última volta. "Sim, para arrefecer o corpo. Tentei abrir a viseira e tirar as luvas. Já fiz isso em algumas corridas quentes no passado. Também abri um pouco o fato de cabedal e depois, de volta às boxes, tirei imediatamente o cabedal de corrida e refresquei-me com água. Estava completamente encharcado quando falei com os meus técnicos", contou.

"Mas estou contente por me ter aguentado bem. Quase consigo lidar melhor com a corrida longa do que com o sprint", sorriu o atleta de 33 anos. "Porque no sprint faltavam-me os cinco décimos para me sentir realmente confortável. É por isso que tenho muito mais problemas nessa altura, porque os outros são um pouco mais rápidos. Quando os outros começam a ter problemas de aderência, sinto-me um pouco mais confortável."

Comentando as exigências físicas com mais de 30 graus e muita humidade, Zarco disse: "A Malásia, a Indonésia e também a Tailândia vão ser iguais, apesar de agora parecer que é mais difícil aqui. Mas lembro-me que na Indonésia, no ano passado, fiquei um pouco preocupado depois do warm-up. Felizmente, choveu durante a corrida e choveu na Tailândia. Adoraria fazer as próximas corridas nestes países à chuva. É mais agradável e exige menos do corpo."

"Encurtar a corrida em três voltas foi uma boa decisão. Podemos fazer mais três voltas, mas com um ritmo diferente. Por isso, foi bom termos feito dessa forma. E também faz parte do espetáculo, mas às vezes perguntamo-nos porque é que corremos com estas temperaturas. Porque é estranho para o corpo," admitiu Zarco.

Resultados MotoGP, Circuito de Buddh (24.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn em 36:59.157 min.

2º Martin, Ducati, + 8,649 s

3º Quartararo, Yamaha, + 8,855

4º Binder, KTM, + 12,643

5º Mir, Honda, + 13,214

6º Zarco, Ducati, + 14,673

7º Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8º Viñales, Aprilia, + 17.191

9º Marc Márquez, Honda, + 19.118

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11º Nakagami, Honda, + 28,521

12º Oliveira, Aprilia, + 29.088

13º Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14º Miller, KTM, + 31.324

15º Bradl, Honda, + 35,782

16º Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 voltas abaixo

- Bagnaia, Ducati, 8 voltas abaixo

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 15 voltas atrás

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,389 seg

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8,798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12º Oliveira, Aprilia, + 15,415

13º Nakagami, Honda, + 17,437

14º Pirro, Ducati, + 23,714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 5 voltas atrás

- Mir, Honda, 8 voltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª volta não completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª volta não completada

- Bradl, Honda, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 26 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 292 pontos. 2º Martin 279. 3º Bezzecchi 248. 4º Binder 192. 5º Aleix Espargaró 160. 6º Zarco 157. 7º Viñales 138. 8º Marini 135. 9º Miller 109. 10º Alex Márquez 108. 11º Quartararo 105. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1. Ducati, 453 pontos. 2º KTM 253. 3º Aprilia 228. 4º Yamaha 125. 5º Honda 123.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 436 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.