Maverick Viñales (Aprilia/8º): Jugó al póquer y ganó

El piloto español de Aprilia ha salido desde la tercera fila, se ha visto desplazado en la primera curva y se ha encontrado en la cola de la parrilla. Pero luego cambió las tornas y recuperó rápidamente el terreno perdido. En la vuelta 5 estaba de nuevo en los puntos, alcanzó el top ten en la undécima vuelta y finalmente cruzó la línea de meta en octava posición, muy por delante de Marc Márquez.

"Al principio me han echado de la pista y me he quedado último, pero mi remontada ha sido de lo mejor. Estoy contento", se frotaba las manos Viñales.

La razón del resultado positivo fue un cambio radical en el equilibrio del chasis, que de repente permitió a Viñales frenar mucho más tarde y girar con más facilidad. "No tuvimos buenas sensaciones con la moto en todo el fin de semana. Luego, en el warm-up, probamos una nueva puesta a punto, algo que nunca habíamos explorado antes, y de repente el feeling apareció. Si hubiéramos sido terceros o cuartos en la parrilla, el riesgo de utilizar esta puesta a punto en la carrera habría sido demasiado alto. Pero así decidimos jugar al póquer, ¡y ganamos!".

Curiosamente, el equipo no confió en un mayor agarre de la rueda trasera en la fase de frenado, sino en menos. "Normalmente la rueda trasera nunca se levanta en la Aprilia. Hoy hemos provocado exactamente eso y ha merecido la pena. Tener menos contacto con el suelo me ha permitido frenar más fuerte y diez metros más tarde, y parar la moto a tiempo antes de entrar en curva. Ha sido una sensación fantástica y exactamente lo que he pedido muchas veces. Quizá este descubrimiento de hoy también nos dé una explicación de por qué hemos tenido ventaja en ciertas pistas como Montmeló, pero claras desventajas en otras como Austria."

Sin la amplia curva del inicio de la carrera, incluso el 5º puesto habría sido posible, calculó. "Irme con tan buenas sensaciones después de un mal fin de semana es genial. Me da confianza para la próxima carrera en Motegi, donde las frenadas fuertes y tardías también están a la orden del día."

Allí también hará más fresco que en el calor tropical indio. "Si la moto me quema los pies, no me molesta, soy duro. Pero hoy me he quedado sin aliento a falta de seis vueltas; apenas podía respirar. Eso es algo en lo que tenemos que trabajar".

Resultados MotoGP, Circuito de Buddh (24/9):

1º Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn en 36:59.157 min.

2º Martin, Ducati, + 8.649 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 8,855

4º Binder, KTM, + 12,643

5º Mir, Honda, + 13.214

6º Zarco, Ducati, + 14,673

7º Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8º Viñales, Aprilia, + 17.191

9º Marc Márquez, Honda, + 19.118

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11º Nakagami, Honda, + 28.521

12º Oliveira, Aprilia, + 29.088

13º Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14º Miller, KTM, + 31.324

15º Bradl, Honda, + 35.782

16º Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 vueltas abajo

- Bagnaia, Ducati, 8 vueltas abajo

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas detrás

- Augusto Fernández, KTM, a 15 vueltas

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 rdsn en 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.389 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8.798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12º Oliveira, Aprilia, + 15.415

13º Nakagami, Honda, + 17.437

14º Pirro, Ducati, + 23.714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

- Zarco, Ducati, 5 vueltas detrás

- Mir, Honda, 8 vueltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª vuelta no completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª vuelta no completada

- Bradl, Honda, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 26 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 292 puntos. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Rins 47. 17. Rins 48. 18. Rins 49. 15º Rins 47º 16º Marc Márquez 45º 17º Di Giannantonio 43º 18º Nakagami 40º 19º Pedrosa 32º 20º Raúl Fernández 29º 21º Bastianini 25º 22º Mir 16º 23º Pol Espargaró 11º 24º Savadori 9º 25º Folger 9º 26º Bradl 6º 27º Pirro 5º 27º Petrucci 5º.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1. Ducati, 453 puntos. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 436 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.