Maverick Viñales (Aprilia/8e) : Un coup de poker et une victoire

Après des problèmes de réglage persistants lors des essais, Maverick Viñales a joué au poker avec les réglages de la suspension pour la course - et a soudain pu attaquer à sa guise.

Le pilote d'usine espagnol Aprilia est parti de la troisième ligne, a été repoussé dans le premier virage et s'est retrouvé à l'arrière du peloton. Mais il a ensuite inversé la tendance et a rapidement regagné le terrain perdu. Il est revenu dans les points dès le cinquième tour, a rejoint le top 10 au onzième tour et a finalement franchi la ligne d'arrivée en huitième position, avec une nette avance sur Marc Márquez.

"Au début, j'ai été poussé hors de la piste et j'étais dernier, mais mon retour n'en a été que meilleur. Je suis heureux", a déclaré Viñales en se frottant les mains.

Ce bilan positif s'explique par une modification radicale de l'équilibre du châssis, qui a permis à Viñales de freiner soudainement beaucoup plus tard et de prendre plus facilement les virages. "Nous n'avons pas eu de bonnes sensations avec la moto pendant tout le week-end. Au warm-up, nous avons essayé un nouveau set-up, quelque chose que nous n'avions jamais exploré, et d'un seul coup, le feeling était là. Si nous avions été troisième ou quatrième sur la grille, le risque d'utiliser cette configuration en course aurait été trop élevé. Mais là, nous avons décidé de jouer au poker - et nous avons gagné !"

Il est intéressant de noter que l'équipe n'a pas misé sur plus d'adhérence de la roue arrière en phase de freinage, mais sur moins. "Normalement, la roue arrière de l'Aprilia ne se soulève jamais. Aujourd'hui, c'est exactement ce que nous avons provoqué, et cela a porté ses fruits. Le fait d'avoir moins de contact avec le sol m'a permis de freiner plus fort et dix mètres plus tard, et de stopper la moto à temps avant de tourner. C'était une sensation fantastique et c'est exactement ce que j'ai souvent demandé. Peut-être que cette découverte nous donne aujourd'hui une explication sur le fait que nous avons été avantagés sur certains circuits comme Montmeló et clairement désavantagés sur d'autres comme l'Autriche".

Sans le large arc de cercle en début de course, il aurait même été possible de terminer cinquième, a-t-il calculé. "Partir avec de si bonnes sensations après un mauvais week-end, c'est génial. Cela me donne de la confiance pour la prochaine course à Motegi, où il faudra également freiner fort et tardivement".

Là-bas, il fera aussi plus frais que dans la fournaise des tropiques indiens. "Si la moto me brûle les pieds, cela ne me dérange pas plus que ça, je suis un dur à cuire. Mais aujourd'hui, à six tours de la fin, j'ai littéralement manqué d'air, je pouvais à peine respirer. C'est quelque chose sur lequel nous devons travailler !"

Résultats MotoGP, Circuit de Buddh (24.9.) :

1. Bezzecchi, Ducati, 21 rdn en 36:59,157 min.

2. Martin, Ducati, + 8,649 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 8,855

4. Binder, KTM, + 12,643

5. Mir, Honda, + 13,214

6. Zarco, Ducati, + 14,673

7. Morbidelli, Yamaha, + 16,946

8. Viñales, Aprilia, + 17,191

9. Marc Márquez, Honda, + 19,118

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11. Nakagami, Honda, + 28,521

12. Oliveira, Aprilia, + 29,088

13. Pol Espargaró, KTM, + 29,728

14e Miller, KTM, + 31,324

15. Bradl, Honda, + 35,782

16e Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 tours de retard

- Bagnaia, Ducati, 8 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 15 tours de retard

Résultats MotoGP Sprint, Circuit de Buddh (23.9.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 19:18,836 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 5 tours de retard

- Mir, Honda, 8 tours de retard

- Marini, Ducati, 1er tour non terminé

- Pol Espargaró, KTM, 1er tour non terminé

- Bradl, Honda, 1er tour non terminé

Classement au championnat du monde après 26 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 292 points. 2. Martin 279. 3. Bezzecchi 248. 4. Binder 192. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 157. 7. Viñales 138. 8. Marini 135. 9. Miller 109. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 453 points. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 436 points. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.