Maverick Viñales (Aprilia/8°): Ha giocato a poker e ha vinto

Dopo i persistenti problemi di assetto nelle prove, Maverick Viñales ha giocato a poker con la messa a punto del telaio per la gara ed è stato improvvisamente in grado di attaccare a suo piacimento.

Il pilota spagnolo dell'Aprilia, partito dalla terza fila, è stato spinto via alla prima curva e si è ritrovato in fondo allo schieramento. Ma poi ha ribaltato la situazione e ha recuperato rapidamente il terreno perduto. Al quinto giro è tornato nei punti, ha raggiunto la top ten all'undicesimo giro e alla fine ha tagliato il traguardo in ottava posizione, davanti a Marc Márquez.

"All'inizio sono stato spinto fuori pista ed ero ultimo, ma la mia rimonta è stata ancora migliore. Sono felice", si è sfregato le mani Viñales.

Il motivo del risultato positivo è stato un cambiamento radicale del bilanciamento del telaio, che ha improvvisamente permesso a Viñales di frenare molto più tardi e di curvare più facilmente. "Non abbiamo avuto un buon feeling con la moto per tutto il weekend. Poi nel warm-up abbiamo provato un nuovo set-up, qualcosa che non avevamo mai esplorato prima, e all'improvviso il feeling è arrivato. Se fossimo stati terzi o quarti in griglia, il rischio di usare questo assetto in gara sarebbe stato troppo alto. Ma in questo modo abbiamo deciso di giocare a poker - e abbiamo vinto!".

È interessante notare che il team non ha fatto affidamento su una maggiore aderenza della ruota posteriore in fase di frenata, ma su una minore. "Normalmente la ruota posteriore non si solleva mai con l'Aprilia. Oggi abbiamo provocato proprio questo e ci ha ripagato. Il minor contatto con il terreno mi ha permesso di frenare più forte e dieci metri più tardi, e di fermare la moto in tempo prima di curvare. È stata una sensazione fantastica ed è esattamente quello che ho chiesto spesso. Forse questa scoperta di oggi ci dà anche una spiegazione del perché abbiamo avuto un vantaggio su alcuni tracciati come il Montmelò, ma svantaggi evidenti su altri come l'Austria".

Senza la curva larga all'inizio della gara, anche il 5° posto sarebbe stato possibile, ha calcolato. "Andare via con una sensazione così positiva dopo un weekend negativo è fantastico. Mi dà fiducia per la prossima gara di Motegi, dove le frenate brusche e tardive saranno all'ordine del giorno".

Anche lì sarà più fresco rispetto al caldo tropicale indiano. "Se la moto mi brucia i piedi, non mi preoccupa, sono un duro. Ma oggi mi è mancato il fiato a sei giri dalla fine, non riuscivo quasi a respirare. È una cosa su cui dobbiamo lavorare!".

Risultati MotoGP, Circuito di Buddh (24/9):

1° Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn in 36:59.157 min.

2° Martin, Ducati, + 8,649 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 8,855

4° Binder, KTM, + 12,643

5° Mir, Honda, + 13.214

6° Zarco, Ducati, + 14.673

7° Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8° Viñales, Aprilia, + 17.191

9° Marc Márquez, Honda, + 19.118

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11° Nakagami, Honda, + 28.521

12° Oliveira, Aprilia, + 29.088

13° Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14° Miller, KTM, + 31.324

15° Bradl, Honda, + 35.782

16° Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 giri in meno

- Bagnaia, Ducati, 8 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 15 giri indietro

Risultati MotoGP Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 19:18.836 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,405

4° Binder, KTM, + 2,904

5° Bezzecchi, Ducati, + 3.266

6° Quartararo, Yamaha, + 4.327

7° Miller, KTM, + 7.172

8° Viñales, Aprilia, + 8.798

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10° Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11° Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12° Oliveira, Aprilia, + 15.415

13° Nakagami, Honda, + 17,437

14° Pirro, Ducati, + 23.714

15° Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 5 giri indietro

- Mir, Honda, 8 giri indietro

- Marini, Ducati, 1° giro non completato

- Pol Espargaró, KTM, 1° giro non completato

- Bradl, Honda, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 26 gare su 40:

1° Bagnaia, 292 punti. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.

Campionato mondiale costruttori:

1. Ducati, 453 punti. 2° KTM 253. 3° Aprilia 228. 4° Yamaha 125. 5° Honda 123.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 436 punti. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.