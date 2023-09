Maverick Viñales (Aprilia/8º): Jogou póquer e ganhou

Depois de problemas persistentes de afinação nos treinos, Maverick Viñales jogou póquer com a afinação do chassis para a corrida - e de repente foi capaz de atacar a seu bel-prazer.

O piloto espanhol da Aprilia partiu da terceira linha, foi afastado na primeira curva e viu-se no fundo do pelotão. Mas depois deu a volta por cima e rapidamente recuperou o terreno perdido. Na quinta volta estava de volta aos pontos, alcançou os dez primeiros na décima primeira volta e acabou por cruzar a linha de meta em oitavo lugar, bem à frente de Marc Márquez.

"No início fui empurrado para fora da pista e fiquei em último, mas o meu regresso foi ainda melhor. Estou contente," Viñales esfregou as mãos.

A razão para o resultado positivo foi uma mudança radical no equilíbrio do chassis, que de repente permitiu a Viñales travar muito mais tarde e virar mais facilmente. "Não tivemos uma boa sensação com a moto durante todo o fim de semana. Depois, no warm-up, experimentámos uma nova configuração, algo que nunca tínhamos explorado antes, e de repente a sensação apareceu. Se tivéssemos ficado em terceiro ou quarto lugar na grelha, o risco de utilizar esta afinação na corrida teria sido demasiado elevado. Mas desta forma decidimos jogar póquer - e ganhámos!"

Curiosamente, a equipa não confiou em mais aderência da roda traseira na fase de travagem, mas sim em menos. "Normalmente a roda traseira nunca levanta na Aprilia. Hoje provocámos exatamente isso e valeu a pena. Ter menos contacto com o solo permitiu-me travar com mais força e dez metros mais tarde, e parar a moto a tempo antes de virar. Foi uma sensação fantástica e exatamente aquilo que sempre pedi. Talvez esta descoberta de hoje também nos explique porque é que temos tido uma vantagem em certas pistas como Montmeló, mas claras desvantagens noutras como a Áustria."

Sem a curva larga no início da corrida, até o 5º lugar teria sido possível, calculou. "Sair com uma sensação tão boa depois de um mau fim de semana é ótimo. Isso dá-me confiança para a próxima corrida em Motegi, onde as travagens duras e tardias também estão na ordem do dia."

Lá também estará mais fresco do que no calor tropical indiano. "Se a mota me queimar os pés, não me incomoda, sou forte. Mas hoje fiquei mesmo sem fôlego a seis voltas do fim, mal conseguia respirar. É algo em que temos de trabalhar!"

Resultados MotoGP, Circuito de Buddh (24/9):

1º Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn em 36:59.157 min.

2º Martin, Ducati, + 8,649 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 8,855

4º Binder, KTM, + 12,643

5º Mir, Honda, + 13,214

6º Zarco, Ducati, + 14,673

7º Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8º Viñales, Aprilia, + 17.191

9º Marc Márquez, Honda, + 19.118

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11º Nakagami, Honda, + 28,521

12º Oliveira, Aprilia, + 29.088

13º Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14º Miller, KTM, + 31.324

15º Bradl, Honda, + 35,782

16º Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 voltas abaixo

- Bagnaia, Ducati, menos 8 voltas

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 15 voltas atrás

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,389 seg

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8,798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12º Oliveira, Aprilia, + 15,415

13º Nakagami, Honda, + 17,437

14º Pirro, Ducati, + 23,714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 5 voltas atrás

- Mir, Honda, 8 voltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª volta não completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª volta não completada

- Bradl, Honda, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 26 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 292 pontos. 2º Martin 279. 3º Bezzecchi 248. 4º Binder 192. 5º Aleix Espargaró 160. 6º Zarco 157. 7º Viñales 138. 8º Marini 135. 9º Miller 109. 10º Alex Márquez 108. 11º Quartararo 105. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1. Ducati, 453 pontos. 2º KTM 253. 3º Aprilia 228. 4º Yamaha 125. 5º Honda 123.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 436 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.