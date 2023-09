Jack Miller (Red Bull KTM/14º): Nuevas piezas para Motegi

La carrera de 21 vueltas fue un poco demasiado apretada para el gusto de Jack Miller en la curva de salida. Dirigió su Red Bull KTM hacia el carril exterior para evitar una colisión, perdió varias posiciones y sólo regresó de la primera vuelta en 15ª posición.

Unas curvas más tarde se produjo otro contratiempo: "Thriller Miller" intentó recuperar terreno con demasiado ímpetu, frenó en la parte trasera de la pista y salió de nuevo en su persecución, colocándose a la cola del pelotón. "Después me quedé detrás de Stefan Bradl durante unas vueltas e intenté encontrar mi ritmo. Pero en el rebufo la temperatura del neumático delantero se ha disparado de repente, y sólo cuando he vuelto a tener pista libre y he podido enfriar un poco el neumático delantero, he vuelto a conseguir tiempos medio decentes. Cuando he alcanzado a Pol Espargaró y Miguel Oliveira, la temperatura del neumático delantero se ha vuelto a disparar y apenas he podido frenar", ha descrito el piloto australiano de 28 años.

El menor agarre de la superficie de la pista en comparación con la carrera sprint del día anterior fue otro problema. "La moto se movía violentamente, delante y detrás, tenía que decelerar mucho para poder girar. Había muchas curvas en las que me faltaba velocidad y la confianza necesaria".

Ha tenido problemas de agarre en varias de las últimas carreras y espera que su equipo encuentre pronto una solución, añadió. "Normalmente la moto frena muy bien. Pero hay algunas cosas que tenemos que mejorar y en Motegi llegarán nuevas piezas que deberían ayudarnos. Estoy deseando que llegue", explicó.

El resistente piloto de Queensland tuvo menos problemas con el calor en el Gran Premio de la India que sus compañeros. "Podríamos haber completado las 24 vueltas. Tres vueltas más habrían sido razonables", dio Miller su opinión personal.

Resultados MotoGP, Circuito de Buddh (24.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 21 vueltas en 36:59.157 min.

2º Martin, Ducati, + 8.649 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 8,855

4º Binder, KTM, + 12.643

5º Mir, Honda, + 13.214

6º Zarco, Ducati, + 14,673

7º Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8º Viñales, Aprilia, + 17.191

9º Marc Márquez, Honda, + 19.118

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11º Nakagami, Honda, + 28.521

12º Oliveira, Aprilia, + 29.088

13º Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14º Miller, KTM, + 31.324

15º Bradl, Honda, + 35.782

16º Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 vueltas abajo

- Bagnaia, Ducati, 8 vueltas abajo

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas detrás

- Augusto Fernández, KTM, a 15 vueltas

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 rdsn en 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.389 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8.798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12º Oliveira, Aprilia, + 15.415

13º Nakagami, Honda, + 17.437

14º Pirro, Ducati, + 23.714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

- Zarco, Ducati, 5 vueltas detrás

- Mir, Honda, 8 vueltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª vuelta no completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª vuelta no completada

- Bradl, Honda, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 26 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 292 puntos. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Rins 47. 17. Rins 48. 18. Rins 49. 15º Rins 47º 16º Marc Márquez 45º 17º Di Giannantonio 43º 18º Nakagami 40º 19º Pedrosa 32º 20º Raúl Fernández 29º 21º Bastianini 25º 22º Mir 16º 23º Pol Espargaró 11º 24º Savadori 9º 25º Folger 9º 26º Bradl 6º 27º Pirro 5º 27º Petrucci 5º.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1. Ducati, 453 puntos. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 436 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.