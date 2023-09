Jack Miller (Red Bull KTM/14e) : Nouvelles pièces pour Motegi

Jack Miller s'est fait rattraper deux fois au GP d'Inde et n'a terminé qu'en 14e position à cause de la surchauffe de son pneu avant et de son manque de vitesse en virage. Au Japon, sa KTM sera rajeunie avec de nouvelles pièces.

Jack Miller a trouvé que la course de 21 tours était un peu trop serrée dans le virage de départ. Il a placé sa Red Bull-KTM sur la voie extérieure pour éviter une collision, a perdu plusieurs positions et n'est revenu qu'en 15e position du premier tour.

Un autre revers a suivi quelques virages plus tard : "Thriller Miller" a tenté de regagner du terrain de manière un peu trop impétueuse, puis a freiné dans la partie arrière de la piste et est reparti à la chasse en queue de peloton. "Je me suis ensuite retrouvé derrière Stefan Bradl pendant quelques tours et j'ai essayé de trouver mon rythme. Mais dans le sillage du vent, la température du pneu avant est brusquement montée en flèche et ce n'est qu'une fois que j'ai eu le champ libre et que j'ai pu refroidir un peu le pneu avant que j'ai pu réaliser des temps au tour à peu près corrects. Lorsque j'ai rejoint Pol Espargaró et Miguel Oliveira, la température du pneu avant a de nouveau explosé et j'ai de nouveau eu du mal à freiner la moto", a expliqué l'Australien de 28 ans.

La baisse d'adhérence du revêtement de la piste par rapport à la course de sprint de la veille a été un autre problème. "La moto bougeait énormément, à l'avant comme à l'arrière, je devais ralentir très fort pour pouvoir tourner. Il y avait beaucoup de virages où je manquais de vitesse et de confiance".

Il a eu des problèmes d'adhérence lors de plusieurs courses récentes et il espère que son équipe trouvera bientôt une solution, a-t-il ajouté. "Normalement, la moto est très bonne sur les freins. Mais il y a des choses que nous devons améliorer et de nouvelles pièces arriveront à Motegi qui devraient nous aider. J'ai hâte d'y être", a-t-il déclaré.

L'indestructible Queenslander a eu moins de problèmes que ses collègues avec la chaleur du Grand Prix d'Inde. "Nous aurions pu faire la distance complète de 24 tours. Trois tours de plus auraient été acceptables", a déclaré Miller pour donner son avis personnel.

Résultats MotoGP, Circuit de Buddh (24.9.) :

1. Bezzecchi, Ducati, 21 rdn en 36:59,157 min.

2. Martin, Ducati, + 8,649 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 8,855

4. Binder, KTM, + 12,643

5. Mir, Honda, + 13,214

6. Zarco, Ducati, + 14,673

7. Morbidelli, Yamaha, + 16,946

8. Viñales, Aprilia, + 17,191

9. Marc Márquez, Honda, + 19,118

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11. Nakagami, Honda, + 28,521

12. Oliveira, Aprilia, + 29,088

13. Pol Espargaró, KTM, + 29,728

14e Miller, KTM, + 31,324

15. Bradl, Honda, + 35,782

16e Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 tours de retard

- Bagnaia, Ducati, 8 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 15 tours de retard

Résultats MotoGP Sprint, Circuit de Buddh (23.9.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 19:18,836 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 5 tours de retard

- Mir, Honda, 8 tours de retard

- Marini, Ducati, 1er tour non terminé

- Pol Espargaró, KTM, 1er tour non terminé

- Bradl, Honda, 1er tour non terminé

Classement au championnat du monde après 26 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 292 points. 2. Martin 279. 3. Bezzecchi 248. 4. Binder 192. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 157. 7. Viñales 138. 8. Marini 135. 9. Miller 109. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 453 points. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 436 points. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.