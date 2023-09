Jack Miller (Red Bull KTM/14°): Nuove parti per Motegi

Jack Miller ha recuperato due volte terreno nel GP d'India e si è classificato solo 14° a causa del surriscaldamento del pneumatico anteriore e della mancanza di velocità in curva. In Giappone la sua KTM sarà rimessa a nuovo con nuove parti.

La gara di 21 giri è stata un po' troppo stretta per i gusti di Jack Miller nella curva iniziale. Ha spinto la sua Red Bull KTM nella corsia esterna per evitare una collisione, ha perso diverse posizioni ed è rientrato dal primo giro solo al 15° posto.

Un'altra battuta d'arresto è seguita poche curve dopo: "Thriller Miller" ha cercato un po' troppo impetuosamente di recuperare terreno, poi ha frenato in fondo alla pista ed è ripartito all'inseguimento, portandosi in coda allo schieramento. "Dopo di che sono rimasto dietro a Stefan Bradl per alcuni giri e ho cercato di trovare il mio ritmo. Ma in scia la temperatura dello pneumatico anteriore è salita improvvisamente alle stelle, e solo quando ho avuto di nuovo campo libero e ho potuto raffreddare un po' lo pneumatico anteriore, sono riuscito a fare di nuovo dei tempi semi-decenti. Quando ho raggiunto Pol Espargaró e Miguel Oliveira, la temperatura della gomma anteriore è salita di nuovo alle stelle e ancora una volta non riuscivo quasi a frenare la moto", ha raccontato il 28enne australiano.

La minore aderenza della superficie della pista rispetto alla gara sprint del giorno precedente ha rappresentato un altro problema. "La moto si muoveva violentemente, sia davanti che dietro, dovevo decelerare molto per riuscire a girare. In molte curve mi mancava la velocità e la fiducia necessaria".

Ha avuto problemi di aderenza in molte delle ultime gare e spera che la sua squadra trovi presto una soluzione, ha aggiunto. "Di solito la moto è davvero buona in frenata. Ma ci sono alcune cose che dobbiamo migliorare e a Motegi arriveranno nuove parti che dovrebbero aiutarci. Non vedo l'ora", ha spiegato.

Il resistente pilota del Queenslander ha avuto meno problemi con il caldo nel Gran Premio d'India rispetto ai suoi colleghi. "Avremmo potuto percorrere l'intera distanza di 24 giri. Tre giri in più sarebbero stati ragionevoli", ha dichiarato Miller.

Risultati MotoGP, Circuito di Buddh (24.9.):

1° Bezzecchi, Ducati, 21 giri in 36:59.157 min.

2° Martin, Ducati, + 8,649 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 8,855

4° Binder, KTM, + 12,643

5° Mir, Honda, + 13.214

6° Zarco, Ducati, + 14.673

7° Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8° Viñales, Aprilia, + 17.191

9° Marc Márquez, Honda, + 19.118

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11° Nakagami, Honda, + 28.521

12° Oliveira, Aprilia, + 29.088

13° Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14° Miller, KTM, + 31.324

15° Bradl, Honda, + 35.782

16° Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 giri in meno

- Bagnaia, Ducati, 8 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 15 giri indietro

Risultati MotoGP Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 19:18.836 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,405

4° Binder, KTM, + 2,904

5° Bezzecchi, Ducati, + 3.266

6° Quartararo, Yamaha, + 4.327

7° Miller, KTM, + 7.172

8° Viñales, Aprilia, + 8.798

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10° Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11° Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12° Oliveira, Aprilia, + 15.415

13° Nakagami, Honda, + 17,437

14° Pirro, Ducati, + 23.714

15° Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 5 giri indietro

- Mir, Honda, 8 giri indietro

- Marini, Ducati, 1° giro non completato

- Pol Espargaró, KTM, 1° giro non completato

- Bradl, Honda, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 26 gare su 40:

1° Bagnaia, 292 punti. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.

Campionato mondiale costruttori:

1. Ducati, 453 punti. 2° KTM 253. 3° Aprilia 228. 4° Yamaha 125. 5° Honda 123.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 436 punti. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.