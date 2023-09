Jack Miller (Red Bull KTM/14º): Novas peças para Motegi

Jack Miller recuperou terreno duas vezes no GP da Índia e terminou apenas em 14º devido a um sobreaquecimento do pneu dianteiro e à falta de velocidade nas curvas. No Japão, a sua KTM será renovada com peças novas.

A corrida de 21 voltas foi demasiado apertada para o gosto de Jack Miller na curva de partida. Ele conduziu a sua Red Bull KTM para a faixa exterior para evitar uma colisão, perdeu várias posições e apenas regressou da primeira volta em 15º lugar.

Poucas curvas depois, seguiu-se outro contratempo: "Thriller Miller" tentou recuperar terreno de forma demasiado impetuosa, travou na parte de trás da pista e partiu de novo em perseguição, ficando na cauda do pelotão. "Depois disso, fiquei atrás de Stefan Bradl durante algumas voltas e tentei encontrar o meu ritmo. Mas, no slipstream, a temperatura do pneu dianteiro disparou de repente. Só quando voltei a ter liberdade de rodagem e consegui arrefecer um pouco o pneu dianteiro é que voltei a conseguir tempos de volta semi-decentes. Quando apanhei o Pol Espargaró e o Miguel Oliveira, a temperatura do pneu dianteiro voltou a disparar e, mais uma vez, mal consegui travar a moto", descreveu o australiano de 28 anos.

A menor aderência da superfície da pista em comparação com a corrida de sprint do dia anterior foi outro problema. "A moto estava a mover-se violentamente, à frente e atrás, tive de desacelerar muito para conseguir virar. Houve muitas curvas em que me faltou velocidade e a confiança necessária."

O piloto tem tido problemas de aderência em várias corridas recentes e espera que a sua equipa encontre uma solução em breve, acrescentou. "Normalmente a moto é muito boa nos travões. Mas há algumas coisas que precisamos de melhorar e em Motegi vão chegar novas peças que nos vão ajudar. Estou ansioso por isso," explicou.

O resiliente Queenslander teve menos problemas com o calor no Grande Prémio da Índia do que os seus colegas. "Podíamos ter feito a distância total de 24 voltas. Mais três voltas teriam sido razoáveis," Miller deu a sua opinião pessoal.

Resultados MotoGP, Circuito de Buddh (24.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 21 voltas em 36:59.157 min.

2º Martin, Ducati, + 8,649 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 8,855

4º Binder, KTM, + 12,643

5º Mir, Honda, + 13,214

6º Zarco, Ducati, + 14,673

7º Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8º Viñales, Aprilia, + 17.191

9º Marc Márquez, Honda, + 19.118

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11º Nakagami, Honda, + 28,521

12º Oliveira, Aprilia, + 29.088

13º Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14º Miller, KTM, + 31.324

15º Bradl, Honda, + 35,782

16º Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 voltas abaixo

- Bagnaia, Ducati, 8 voltas abaixo

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 15 voltas atrás

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,389 seg

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8,798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12º Oliveira, Aprilia, + 15,415

13º Nakagami, Honda, + 17,437

14º Pirro, Ducati, + 23,714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 5 voltas atrás

- Mir, Honda, 8 voltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª volta não completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª volta não completada

- Bradl, Honda, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 26 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 292 pontos. 2º Martin 279. 3º Bezzecchi 248. 4º Binder 192. 5º Aleix Espargaró 160. 6º Zarco 157. 7º Viñales 138. 8º Marini 135. 9º Miller 109. 10º Alex Márquez 108. 11º Quartararo 105. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1. Ducati, 453 pontos. 2º KTM 253. 3º Aprilia 228. 4º Yamaha 125. 5º Honda 123.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 436 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.