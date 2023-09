Raul Fernández (9º): "Ahora necesito ayuda de Aprilia".

Raúl Fernández terminó el domingo la ronda india de MotoGP en 9ª posición, superando una vez más a su experimentado compañero de equipo Miguel Oliveira, que terminó 12º, cinco segundos por detrás de Fernández.

Comentando su fin de semana en el circuito de Buddh, Fernández dijo: "Para ser honesto, en general estoy contento con el fin de semana. Pero la carrera fue realmente muy dura. Al principio, un piloto venía por detrás en un ángulo imposible. Tuve que irme largo y perdí unas seis posiciones. Y es bastante difícil adelantar en MotoGP".

Pero a continuación llega un afilado análisis de Raúl: "En algunas áreas tendremos que mejorar nuestra moto. Ahora tenemos muchas pistas de stop and go. No sé por qué no podemos seguir a los demás pilotos en las rectas. En un primer momento parece que vamos bien, pero luego no podemos atacarles en las rectas. Ahora necesitamos un poco más de ayuda de Aprilia, ahora estoy a un nivel competitivo. Creo que puedo ayudar a Aprilia y ellos pueden ayudarme a mí. Pero ahora es el momento de ayudar juntos y trabajar para el futuro".

"Ahora entiendo la moto y sé lo que tengo que hacer. Básicamente, por lo tanto, estoy contento. Mi fin de semana ha sido consistente, siempre he estado en el top-10. Desde Silverstone hemos dado un paso adelante. Puedo decir que me estoy acercando a mi nivel máximo. Por supuesto que quiero más y Aprilia quiere más, yo siempre quiero más. Pero ahora debemos mejorar el nivel juntos", añadió el piloto de Aprilia.

Fernández, subcampeón de Moto2 en 2021 con ocho victorias esta temporada, reveló: "Sobre la moto ahora puedo pilotar como quiero. Puedo girar y pilotar como siempre he pilotado en mi vida hasta ahora. En mi vida privada también he cambiado algo. Parece que eso me ha ayudado. Cuando tengo a mi familia detrás, siempre funciona bien".

Algo más entra en juego: "También pude prepararme bien durante las vacaciones de verano. A menudo tenía problemas con los brazos, así que a menudo tenía problemas en la moto. Pero no cambiamos mucho la moto. Ahora confío más en la moto. Cuando tienes un año difícil a tus espaldas, necesitas tiempo, necesitas encontrar la confianza en la moto, en el equipo y en todo lo que hay. Eso es principalmente".

Resultados MotoGP, Circuito de Buddh (24/9):

1º Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn en 36:59.157 min.

2º Martin, Ducati, + 8.649 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 8,855

4º Binder, KTM, + 12,643

5º Mir, Honda, + 13.214

6º Zarco, Ducati, + 14,673

7º Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8º Viñales, Aprilia, + 17.191

9º Marc Márquez, Honda, + 19.118

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11º Nakagami, Honda, + 28.521

12º Oliveira, Aprilia, + 29.088

13º Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14º Miller, KTM, + 31.324

15º Bradl, Honda, + 35.782

16º Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 vueltas abajo

- Bagnaia, Ducati, 8 vueltas abajo

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas detrás

- Augusto Fernández, KTM, a 15 vueltas

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 rdsn en 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.389 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8.798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12º Oliveira, Aprilia, + 15.415

13º Nakagami, Honda, + 17.437

14º Pirro, Ducati, + 23.714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

- Zarco, Ducati, 5 vueltas detrás

- Mir, Honda, 8 vueltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª vuelta no completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª vuelta no completada

- Bradl, Honda, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 26 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 292 puntos. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Rins 47. 17. Rins 48. 18. Rins 49. 15º Rins 47º 16º Marc Márquez 45º 17º Di Giannantonio 43º 18º Nakagami 40º 19º Pedrosa 32º 20º Raúl Fernández 29º 21º Bastianini 25º 22º Mir 16º 23º Pol Espargaró 11º 24º Savadori 9º 25º Folger 9º 26º Bradl 6º 27º Pirro 5º 27º Petrucci 5º.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1. Ducati, 453 puntos. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 436 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.