Raul Fernández (9e) : "Nous avons besoin de l'aide d'Aprilia".

Le pilote RNF-Aprilia Raul Fernández a réalisé un nouveau top 10 lors de la course MotoGP en Inde. Il a également éclipsé son coéquipier Miguel Oliveira et pose maintenant des exigences à Aprilia.

Raúl Fernández a terminé son séjour en MotoGP en Inde dimanche à la neuvième place, ce qui signifie que l'Espagnol a une nouvelle fois été plus fort que son coéquipier expérimenté Miguel Oliveira, qui est arrivé à la douzième place, à cinq secondes de Fernández.

Fernandez a déclaré à propos de son week-end sur le circuit de Buddh : "Pour être honnête, je suis globalement heureux de ce week-end. Mais la course était vraiment très difficile. Au début, un pilote est arrivé derrière moi dans un angle impossible. J'ai dû aller loin et j'ai perdu environ six positions. Et c'est assez difficile de dépasser en MotoGP".

Mais Raúl livre ensuite une analyse au rasoir : "Nous devrons améliorer notre moto dans certains domaines. Nous avons maintenant beaucoup de pistes d'arrêt et de départ. Je ne sais pas pourquoi nous ne pouvons pas suivre les autres pilotes dans les lignes droites. Dans un premier temps, cela semble bien, mais ensuite nous ne pouvons pas les attaquer dans les lignes droites. Nous avons maintenant besoin d'un peu plus d'aide de la part d'Aprilia, je suis maintenant à un niveau compétitif. Je pense que je peux aussi aider Aprilia et qu'ils peuvent aussi m'aider. Mais le temps est venu d'aider ensemble et de travailler pour l'avenir".

"Je comprends maintenant la moto et je sais ce que je dois faire. Fondamentalement, je suis donc heureux. Mon week-end a été constant, j'ai toujours été dans le top 10. Depuis Silverstone, nous avons fait un pas en avant. Je peux dire que je me rapproche de mon niveau maximal. Bien sûr, je veux plus et Aprilia veut aussi plus, je veux toujours plus. Mais maintenant, nous devrions améliorer le niveau ensemble", a ajouté le pilote Aprilia.

Fernández, vice-champion du monde Moto2 en 2021 avec huit victoires cette saison, révèle : "Sur la moto, je peux maintenant conduire comme je veux. Je peux tourner et conduire comme je l'ai toujours fait dans ma vie. Dans ma vie privée, j'ai aussi changé quelque chose. Il semblerait que cela m'ait aidé. Quand j'ai ma famille derrière moi, ça marche toujours bien".

Une autre chose vient s'ajouter à cela : "J'ai aussi pu bien me préparer pendant la pause estivale. J'ai souvent eu des problèmes avec les bras, alors j'ai souvent eu des problèmes sur la moto. Mais nous n'avons pas beaucoup changé la moto. J'ai plus confiance en la moto maintenant. Quand on sort d'une année difficile, on a besoin de temps, on doit trouver la confiance dans la moto, dans l'équipe et dans tout ce qui est là. C'est surtout ça".

Résultats MotoGP, Circuit de Buddh (24.9.) :

1. Bezzecchi, Ducati, 21 rdn en 36:59,157 min.

2. Martin, Ducati, + 8,649 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 8,855

4. Binder, KTM, + 12,643

5. Mir, Honda, + 13,214

6. Zarco, Ducati, + 14,673

7. Morbidelli, Yamaha, + 16,946

8. Viñales, Aprilia, + 17,191

9. Marc Márquez, Honda, + 19,118

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11. Nakagami, Honda, + 28,521

12. Oliveira, Aprilia, + 29,088

13. Pol Espargaró, KTM, + 29,728

14e Miller, KTM, + 31,324

15. Bradl, Honda, + 35,782

16e Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 tours de retard

- Bagnaia, Ducati, 8 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 15 tours de retard

Résultats MotoGP Sprint, Circuit de Buddh (23.9.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 19:18,836 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 5 tours de retard

- Mir, Honda, 8 tours de retard

- Marini, Ducati, 1er tour non terminé

- Pol Espargaró, KTM, 1er tour non terminé

- Bradl, Honda, 1er tour non terminé

Classement au championnat du monde après 26 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 292 points. 2. Martin 279. 3. Bezzecchi 248. 4. Binder 192. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 157. 7. Viñales 138. 8. Marini 135. 9. Miller 109. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 453 points. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 436 points. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.