Raul Fernández (9°): "Ora serve l'aiuto dell'Aprilia".

Raúl Fernández ha concluso il round indiano del MotoGP di domenica al 9° posto, superando ancora una volta il suo esperto compagno di squadra Miguel Oliveira, che ha concluso al 12° posto, cinque secondi dietro Fernández.

Commentando il suo weekend al Buddh Circuit, Fernández ha detto: "Ad essere onesti, nel complesso sono contento del weekend. Ma la gara è stata davvero molto dura. All'inizio un pilota è arrivato da dietro con un angolo impossibile. Sono dovuto andare largo e ho perso circa sei posizioni. Ed è piuttosto difficile sorpassare in MotoGP".

Ma poi arriva l'analisi tagliente di Raúl: "In alcune aree dovremo migliorare la nostra moto. Ora abbiamo molte piste con stop and go. Non capisco perché non riusciamo a seguire gli altri piloti sui rettilinei. All'inizio sembra che vada bene, ma poi non riusciamo ad attaccarli sui rettilinei. Abbiamo bisogno di un po' più di aiuto da parte dell'Aprilia, ora sono a un livello competitivo. Penso di poter aiutare l'Aprilia e loro possono aiutare me. Ma ora è il momento di aiutarci insieme e di lavorare per il futuro".

"Ora capisco la moto e so cosa devo fare. Quindi fondamentalmente sono contento. Il mio weekend è stato costante, sono sempre stato nella top-10. Da Silverstone abbiamo fatto un passo avanti. Posso dire che mi sto avvicinando al mio livello massimo. Naturalmente voglio di più e Aprilia vuole di più, io voglio sempre di più. Ma ora dobbiamo migliorare il livello insieme", ha aggiunto il pilota Aprilia.

Fernández, secondo classificato della Moto2 2021 con otto vittorie in questa stagione, ha rivelato: "Sulla moto ora posso guidare come voglio. Posso girare e guidare come ho sempre fatto finora nella mia vita. Anche nella mia vita privata ho cambiato qualcosa. Sembra che questo mi abbia aiutato. Quando ho la mia famiglia alle spalle, funziona sempre bene".

C'è dell'altro: "Sono riuscito a prepararmi bene anche durante la pausa estiva. Avevo spesso problemi con le braccia, quindi avevo spesso problemi sulla moto. Ma non abbiamo cambiato molto la moto. Ora mi fido di più della moto. Quando hai alle spalle un anno difficile, hai bisogno di tempo, devi trovare fiducia nella moto, nella squadra e in tutto ciò che c'è lì. Questo è l'aspetto principale".

Risultati MotoGP, Circuito di Buddh (24/9):

1° Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn in 36:59.157 min.

2° Martin, Ducati, + 8,649 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 8,855

4° Binder, KTM, + 12,643

5° Mir, Honda, + 13.214

6° Zarco, Ducati, + 14.673

7° Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8° Viñales, Aprilia, + 17.191

9° Marc Márquez, Honda, + 19.118

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11° Nakagami, Honda, + 28.521

12° Oliveira, Aprilia, + 29.088

13° Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14° Miller, KTM, + 31.324

15° Bradl, Honda, + 35.782

16° Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 giri in meno

- Bagnaia, Ducati, 8 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 15 giri indietro

Risultati MotoGP Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 19:18.836 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,405

4° Binder, KTM, + 2,904

5° Bezzecchi, Ducati, + 3.266

6° Quartararo, Yamaha, + 4.327

7° Miller, KTM, + 7.172

8° Viñales, Aprilia, + 8.798

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10° Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11° Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12° Oliveira, Aprilia, + 15.415

13° Nakagami, Honda, + 17.437

14° Pirro, Ducati, + 23.714

15° Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 5 giri indietro

- Mir, Honda, 8 giri indietro

- Marini, Ducati, 1° giro non completato

- Pol Espargaró, KTM, 1° giro non completato

- Bradl, Honda, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 26 gare su 40:

1° Bagnaia, 292 punti. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.

Campionato mondiale costruttori:

1. Ducati, 453 punti. 2° KTM 253. 3° Aprilia 228. 4° Yamaha 125. 5° Honda 123.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 436 punti. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.