Raul Fernández (9º): "Agora preciso da ajuda da Aprilia".

Raúl Fernández terminou a jornada de domingo do MotoGP na Índia em 9º lugar, mais uma vez superando o seu experiente companheiro de equipa Miguel Oliveira, que terminou em 12º, cinco segundos atrás de Fernández.

Comentando o seu fim de semana no Circuito de Buddh, Fernandez disse: "Para ser honesto, no geral estou contente com o fim de semana. Mas a corrida foi realmente muito difícil. Um piloto veio de trás num ângulo impossível no início. Tive de abrir caminho e perdi cerca de seis posições. E é muito difícil ultrapassar no MotoGP."

Mas depois vem uma análise afiada de Raúl: "Nalgumas áreas temos de melhorar a nossa moto. Agora temos muitas pistas de pára-arranca. Não sei porque é que não conseguimos acompanhar os outros pilotos nas rectas. No primeiro momento parece bom, mas depois não conseguimos atacá-los nas rectas. Precisamos de um pouco mais de ajuda da Aprilia, agora estou a um nível competitivo. Penso que posso ajudar a Aprilia e eles podem ajudar-me a mim. Mas agora é altura de ajudarmos juntos e trabalharmos para o futuro."

"Agora percebo a moto e sei o que tenho de fazer. Por isso, basicamente estou contente. O meu fim de semana foi consistente, estive sempre no top-10. Desde Silverstone demos um passo em frente. Posso dizer que estou a aproximar-me do meu nível máximo. Claro que quero mais e a Aprilia quer mais, eu quero sempre mais. Mas agora temos de melhorar o nível em conjunto", acrescentou o piloto da Aprilia.

Fernández, o vice-campeão de Moto2 de 2021 com oito vitórias esta época, revelou: "Na moto agora posso andar como quero. Posso virar e pilotar da maneira que sempre pilotei na minha vida até agora. Na minha vida privada também mudei alguma coisa. Parece que isso me ajudou. Quando tenho a minha família a apoiar-me, funciona sempre bem".

Há outra coisa que entra em jogo: "Também consegui preparar-me bem durante as férias de verão. Tinha muitas vezes problemas com os braços e, por isso, tinha muitas vezes problemas na bicicleta. Mas não mudámos muito a bicicleta. Agora confio mais na mota. Quando se tem um ano difícil atrás de si, é preciso tempo, é preciso encontrar confiança na moto, na equipa e em tudo o que existe. É sobretudo isso."

Resultados MotoGP, Circuito de Buddh (24/9):

1º Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn em 36:59.157 min.

2º Martin, Ducati, + 8,649 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 8,855

4º Binder, KTM, + 12,643

5º Mir, Honda, + 13,214

6º Zarco, Ducati, + 14,673

7º Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8º Viñales, Aprilia, + 17.191

9º Marc Márquez, Honda, + 19.118

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11º Nakagami, Honda, + 28,521

12º Oliveira, Aprilia, + 29.088

13º Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14º Miller, KTM, + 31.324

15º Bradl, Honda, + 35,782

16º Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 voltas abaixo

- Bagnaia, Ducati, 8 voltas abaixo

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 15 voltas atrás

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,389 seg

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8,798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12º Oliveira, Aprilia, + 15,415

13º Nakagami, Honda, + 17,437

14º Pirro, Ducati, + 23,714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 5 voltas atrás

- Mir, Honda, 8 voltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª volta não completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª volta não completada

- Bradl, Honda, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 26 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 292 pontos. 2º Martin 279. 3º Bezzecchi 248. 4º Binder 192. 5º Aleix Espargaró 160. 6º Zarco 157. 7º Viñales 138. 8º Marini 135. 9º Miller 109. 10º Alex Márquez 108. 11º Quartararo 105. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1. Ducati, 453 pontos. 2º KTM 253. 3º Aprilia 228. 4º Yamaha 125. 5º Honda 123.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 436 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.