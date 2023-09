Pol Espargaró (KTM/13º): Pulso récord a 198 pulsaciones

El piloto de 32 años, padre de familia, ha llevado a su GASGAS a la zona de puntos por tercera vez este año, luchando más con el sofocante y húmedo calor tropical que con sus rivales. Aunque el español ha vuelto a pilotar en la categoría de MotoGP desde el GP de Silverstone y se ha curado de las múltiples fracturas de vértebras y huesos que sufrió en su espantosa caída en los entrenamientos del inicio de temporada en Portugal el 23 de marzo, siempre le falta la forma física para esforzarse al máximo vuelta tras vuelta en condiciones tan extremas.

"Teniendo en cuenta mi larga pausa por las lesiones, hoy no me he sentido muy bien sobre la moto. Me sentía débil y he perdido mucho tiempo debido a mi condición física. He tenido que rebajar algunas décimas mis tiempos por vuelta, de lo contrario no habría llegado a la bandera a cuadros", ha suspirado Pol Espargaró. "Mi pulso ha subido a 198 pulsaciones en carrera, un máximo que nunca había alcanzado, ni siquiera cuando voy al límite sobre la moto. Estaba sorprendido y conmocionado. Obviamente era difícil bombear suficiente oxígeno a la sangre. Pisar el acelerador en esas condiciones era extremadamente agotador".

Como muchos de sus compañeros, Pol Espargaró se sentía cansado como un perro tras la llegada. "Probablemente ahora necesite dos días para recuperarme de esta carrera. Quizá consiga pedalear suavemente un rato en el gimnasio del hotel, sólo para activar el cuerpo. No podré entrenarme como es debido hasta que termine esta gira por el extranjero. Luego, en la pretemporada para 2024, quiero recuperar por fin mi estado físico anterior".

Como Pol Espargaró no era el único que estaba completamente agotado, pensó en voz alta en otras posibles medidas. "Pedimos que se acortara la distancia de carrera en la Comisión de Seguridad y fue una decisión acertada, sobre todo porque el tiempo de carrera habría sido comparativamente largo. El Gran Premio de Barcelona duró 38 minutos, aquí fueron 42,5 minutos, lo que habría resultado en una de las carreras más largas de la temporada", señaló Espargaró.

El polaco continuó: "Por supuesto, las carreras de maratón y triatlón también se disputan con este tiempo, pero hay que tener en cuenta la cantidad de calor extra que fluye hacia nosotros desde el motor. Tenemos un sensor en la zona de los reposapiés donde se midieron nada menos que 65 grados".

Si hace un calor similar en el Gran Premio de Malasia, tendrán que pensar en acortar la carrera también allí, explicó Espargaró. "Somos atletas, somos jóvenes y estamos en forma, pero las condiciones aquí estaban más allá del límite soportable. A todos nos gusta la pista de la India, es muy agradable de pilotar y tiene un carácter especial. Pero quizás en el futuro deberíamos pensar en cambiar la fecha de este Gran Premio a otra época del año".

Resultados MotoGP, Circuito de Buddh (24 de septiembre):

1º Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn en 36:59.157 min.

2º Martin, Ducati, + 8.649 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 8,855

4º Binder, KTM, + 12,643

5º Mir, Honda, + 13.214

6º Zarco, Ducati, + 14,673

7º Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8º Viñales, Aprilia, + 17.191

9º Marc Márquez, Honda, + 19.118

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11º Nakagami, Honda, + 28.521

12º Oliveira, Aprilia, + 29.088

13º Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14º Miller, KTM, + 31.324

15º Bradl, Honda, + 35.782

16º Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 vueltas abajo

- Bagnaia, Ducati, 8 vueltas abajo

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas detrás

- Augusto Fernández, KTM, a 15 vueltas

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 rdsn en 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.389 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8.798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12º Oliveira, Aprilia, + 15.415

13º Nakagami, Honda, + 17.437

14º Pirro, Ducati, + 23.714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

- Zarco, Ducati, 5 vueltas detrás

- Mir, Honda, 8 vueltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª vuelta no completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª vuelta no completada

- Bradl, Honda, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 26 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 292 puntos. 2º Martin 279. 3º Bezzecchi 248. 4º Binder 192. 5º Aleix Espargaró 160. 6º Zarco 157. 7º Viñales 138. 8º Marini 135. 9º Miller 109. 10º Alex Márquez 108. 11º Quartararo 105. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Rins 47. 17. Rins 48. 18. Rins 48. 19. Rins 49. 15º Rins 47º 16º Marc Márquez 45º 17º Di Giannantonio 43º 18º Nakagami 40º 19º Pedrosa 32º 20º Raúl Fernández 29º 21º Bastianini 25º 22º Mir 16º 23º Pol Espargaró 11º 24º Savadori 9º 25º Folger 9º 26º Bradl 6º 27º Pirro 5º 27º Petrucci 5º.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1. Ducati, 453 puntos. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 436 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.