Pol Espargaró (KTM/13e) : Pouls record à 198 pulsations

Le père de famille de 32 ans a conduit sa GASGAS dans les points pour la troisième fois cette année, luttant plus contre la chaleur étouffante des tropiques que contre ses adversaires. Bien que l'Espagnol soit de retour dans la catégorie MotoGP depuis le GP de Silverstone et que les multiples fractures vertébrales et osseuses qu'il a subies lors de son crash horrifiant lors des essais d'ouverture de la saison au Portugal le 23 mars dernier soient guéries, il lui manque toujours la condition physique nécessaire pour aller au bout de ses limites tour après tour dans des conditions aussi extrêmes.

"Compte tenu de ma longue absence pour cause de blessure, je ne me sentais pas très bien sur la moto aujourd'hui. Je me sentais faible et j'ai perdu beaucoup de temps à cause de mon état physique. J'ai dû réduire mes temps au tour de quelques dixièmes, sinon je n'aurais pas pu atteindre le drapeau à damier", a soupiré Pol Espargaró, "mon pouls est monté jusqu'à 198 pulsations en course, un maximum que je n'avais jamais atteint auparavant, même lorsque je suis à fond sur mon vélo. J'ai été surpris et choqué. De toute évidence, il était difficile de pomper suffisamment d'oxygène dans le sang. Accélérer dans de telles conditions était extrêmement fatigant".

Comme beaucoup de ses collègues, Pol Espargaró s'est senti très fatigué après avoir franchi la ligne d'arrivée. "Je vais certainement avoir besoin de deux jours pour récupérer de cette course. Peut-être que j'arriverai à pédaler doucement pendant un moment dans le gymnase de l'hôtel, juste pour activer mon corps. Je ne pourrai vraiment m'entraîner que lorsque cette tournée outre-mer sera terminée. Lors de l'intersaison pour 2024, je veux enfin retrouver mon état physique antérieur".

Parce que Pol Espargaró n'était pas le seul à se dépenser complètement, il a réfléchi à haute voix à d'autres mesures possibles. "Nous avons demandé à la Safety Commission de raccourcir la distance de course et c'était une décision en or, d'autant plus que la durée de la course aurait été relativement longue. Le Grand Prix de Barcelone durait 38 minutes, ici il était prévu 42,5 minutes, ce qui aurait conduit à une des courses les plus longues de la saison", a rappelé Espargaró.

Pol poursuit : "Bien sûr, les marathons et les triathlons se déroulent aussi par ce genre de temps, mais il faut se rendre compte de la quantité de chaleur supplémentaire qui nous vient du moteur. Nous avons un capteur au niveau du repose-pied où pas moins de 65 degrés ont été mesurés".

S'il fait aussi chaud au Grand Prix de Malaisie, il faudra aussi envisager d'écourter la course là-bas, a encore expliqué Espargaró. "Nous sommes des athlètes, nous sommes jeunes et en forme, mais les conditions ici étaient au-delà de la limite supportable. Nous aimons tous le circuit ici en Inde, il est super beau à piloter et a un caractère particulier. Mais peut-être faudrait-il envisager à l'avenir de déplacer la date de ce Grand Prix à une autre période de l'année !"

Résultats MotoGP, Circuit de Buddh (24.9.) :

1. Bezzecchi, Ducati, 21 rdn en 36:59,157 min.

2. Martin, Ducati, + 8,649 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 8,855

4. Binder, KTM, + 12,643

5. Mir, Honda, + 13,214

6. Zarco, Ducati, + 14,673

7. Morbidelli, Yamaha, + 16,946

8. Viñales, Aprilia, + 17,191

9. Marc Márquez, Honda, + 19,118

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11. Nakagami, Honda, + 28,521

12. Oliveira, Aprilia, + 29,088

13. Pol Espargaró, KTM, + 29,728

14e Miller, KTM, + 31,324

15. Bradl, Honda, + 35,782

16e Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 tours de retard

- Bagnaia, Ducati, 8 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 15 tours de retard

Résultats MotoGP Sprint, Circuit de Buddh (23.9.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 19:18,836 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 5 tours de retard

- Mir, Honda, 8 tours de retard

- Marini, Ducati, 1er tour non terminé

- Pol Espargaró, KTM, 1er tour non terminé

- Bradl, Honda, 1er tour non terminé

Classement au championnat du monde après 26 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 292 points. 2. Martin 279. 3. Bezzecchi 248. 4. Binder 192. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 157. 7. Viñales 138. 8. Marini 135. 9. Miller 109. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 453 points. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 436 points. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.