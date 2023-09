Pol Espargaró (KTM/13°): Battito record a 198 battiti

Il 32enne padre di famiglia ha portato la sua GASGAS a punti per la terza volta quest'anno, lottando più con il caldo tropicale soffocante e umido che con gli avversari. Sebbene lo spagnolo sia tornato a correre nella classe MotoGP dal GP di Silverstone e sia guarito dalle molteplici fratture vertebrali e ossee subite nell'orribile incidente nelle prove dell'apertura della stagione in Portogallo il 23 marzo, gli manca sempre la forma fisica per spingersi al massimo giro dopo giro in condizioni così estreme.

"Considerando la mia lunga pausa per infortunio, oggi non mi sentivo molto bene sulla moto. Mi sentivo debole e ho perso molto tempo a causa delle mie condizioni fisiche. Ho dovuto ridurre i miei tempi sul giro di qualche decimo, altrimenti non sarei arrivato alla bandiera a scacchi", ha sospirato Pol Espargaró. "Le mie pulsazioni sono salite a 198 battiti durante la gara, un massimo che non avevo mai raggiunto prima, nemmeno quando mi spingevo al limite sulla moto. Sono rimasto sorpreso e scioccato. Ovviamente è stato difficile pompare abbastanza ossigeno nel sangue. Dare gas in queste condizioni è stato estremamente faticoso".

Come molti dei suoi colleghi, Pol Espargaró si è sentito stanco dopo il traguardo. "Probabilmente ho bisogno di due giorni per riprendermi da questa gara. Forse riuscirò a pedalare dolcemente per un po' nella palestra dell'hotel, solo per attivare il mio corpo. Non potrò allenarmi adeguatamente fino alla fine di questo tour all'estero. Poi, nella pre-stagione per il 2024, voglio finalmente tornare al mio precedente stato fisico".

Poiché Pol Espargaró non era l'unico ad essere completamente spossato, ha pensato ad alta voce ad altre possibili misure. "Abbiamo chiesto una riduzione della distanza di gara in seno alla Safety Commission e la decisione è stata azzeccata, soprattutto perché il tempo di gara sarebbe stato relativamente lungo. Il Gran Premio di Barcellona è durato 38 minuti, qui era di 42,5 minuti, il che avrebbe portato a una delle gare più lunghe della stagione", ha sottolineato Espargaró.

Pole ha continuato: "Naturalmente, anche le maratone e le gare di triathlon si svolgono con questo tempo, ma bisogna tenere conto di quanto calore extra fluisce verso di noi dal motore. Abbiamo un sensore nell'area della pedana dove sono stati misurati non meno di 65 gradi".

Se il caldo dovesse essere simile anche al Gran Premio di Malesia, si dovrà pensare di accorciare la gara anche lì, ha spiegato Espargaró. "Siamo atleti, siamo giovani e in forma, ma le condizioni qui erano oltre il limite sopportabile. A tutti noi piace la pista qui in India, è molto bella da guidare e ha un carattere speciale. Ma forse per il futuro dovremmo pensare di spostare la data di questo Gran Premio in un altro periodo dell'anno!".

Risultati MotoGP, Circuito di Buddh (24 settembre):

1° Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn in 36:59.157 min.

2° Martin, Ducati, + 8,649 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 8,855

4° Binder, KTM, + 12,643

5° Mir, Honda, + 13.214

6° Zarco, Ducati, + 14.673

7° Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8° Viñales, Aprilia, + 17.191

9° Marc Márquez, Honda, + 19.118

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11° Nakagami, Honda, + 28.521

12° Oliveira, Aprilia, + 29.088

13° Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14° Miller, KTM, + 31.324

15° Bradl, Honda, + 35.782

16° Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 giri in meno

- Bagnaia, Ducati, 8 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 15 giri indietro

Risultati MotoGP Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 19:18.836 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,405

4° Binder, KTM, + 2,904

5° Bezzecchi, Ducati, + 3.266

6° Quartararo, Yamaha, + 4.327

7° Miller, KTM, + 7.172

8° Viñales, Aprilia, + 8.798

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10° Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11° Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12° Oliveira, Aprilia, + 15.415

13° Nakagami, Honda, + 17.437

14° Pirro, Ducati, + 23.714

15° Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 5 giri indietro

- Mir, Honda, 8 giri indietro

- Marini, Ducati, 1° giro non completato

- Pol Espargaró, KTM, 1° giro non completato

- Bradl, Honda, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 26 gare su 40:

1° Bagnaia, 292 punti. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.

Campionato mondiale costruttori:

1. Ducati, 453 punti. 2° KTM 253. 3° Aprilia 228. 4° Yamaha 125. 5° Honda 123.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 436 punti. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.