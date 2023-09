Pol Espargaró (KTM/13º): Recorde de pulsação com 198 batimentos

O piloto de fábrica da GASGAS-Tech3, Pol Espargaró, alcançou um recorde pessoal assustador no Grande Prémio da Índia: a pulsação do espanhol subiu para 198 batimentos por minuto na batalha de calor.

O homem de família de 32 anos levou a sua GASGAS aos pontos pela terceira vez este ano, lutando mais com o calor tropical húmido e sufocante do que com os seus adversários. Apesar de o espanhol ter voltado a correr na classe de MotoGP desde o GP de Silverstone e de ter curado as múltiplas vértebras e fracturas ósseas que sofreu na horrível queda nos treinos para a abertura da época em Portugal, a 23 de março, falta-lhe sempre a condição física para se esforçar ao máximo volta após volta em condições tão extremas.

"Tendo em conta a minha longa paragem por lesão, não me senti muito bem na moto hoje. Senti-me fraco e perdi muito tempo devido à minha condição física. Tive de reduzir os meus tempos por alguns décimos, caso contrário não teria conseguido chegar à bandeira axadrezada," suspirou Pol Espargaró. "A minha pulsação subiu para 198 batimentos na corrida, um máximo que nunca atingi antes, nem mesmo quando estou a levar a moto ao limite. Fiquei surpreendido e chocado. Obviamente, foi difícil bombear oxigénio suficiente para o sangue. Pisar o acelerador em tais condições foi extremamente cansativo."

Tal como muitos dos seus colegas, Pol Espargaró sentiu-se cansado após a chegada. "Provavelmente preciso de dois dias para recuperar desta corrida. Talvez consiga pedalar suavemente durante algum tempo no ginásio do hotel, só para ativar o meu corpo. Só poderei treinar devidamente quando esta digressão terminar. Depois, na pré-época para 2024, quero finalmente voltar ao meu estado físico anterior."

Como Pol Espargaró não era o único que estava completamente esgotado, pensou em voz alta em outras medidas possíveis. "Pedimos uma redução da distância da corrida na Comissão de Segurança e foi uma decisão acertada, especialmente porque o tempo de corrida teria sido comparativamente longo. O Grande Prémio de Barcelona durou 38 minutos, aqui foram 42,5 minutos, o que teria resultado numa das corridas mais longas da época", salientou Espargaró.

O polaco continuou: "É claro que as corridas de maratona e triatlo também se realizam com este tipo de tempo, mas temos de ter em conta a quantidade de calor extra que flui para nós a partir do motor. Temos um sensor na zona do apoio para os pés onde foram medidos nada menos do que 65 graus."

Se o calor for semelhante no Grande Prémio da Malásia, terão de pensar em encurtar a corrida também aí, explicou Espargaró. "Somos atletas, somos jovens e estamos em forma, mas as condições aqui estavam além do limite suportável. Todos nós gostamos da pista aqui na Índia, é super agradável de pilotar e tem um carácter especial. Mas talvez no futuro devêssemos pensar em mudar a data deste Grande Prémio para outra altura do ano!"

Resultados MotoGP, Circuito de Buddh (24 de setembro):

1º Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn em 36:59.157 min.

2º Martin, Ducati, + 8,649 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 8,855

4º Binder, KTM, + 12,643

5º Mir, Honda, + 13,214

6º Zarco, Ducati, + 14,673

7º Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8º Viñales, Aprilia, + 17.191

9º Marc Márquez, Honda, + 19.118

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11º Nakagami, Honda, + 28,521

12º Oliveira, Aprilia, + 29.088

13º Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14º Miller, KTM, + 31.324

15º Bradl, Honda, + 35,782

16º Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 voltas abaixo

- Bagnaia, Ducati, 8 voltas abaixo

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 15 voltas atrás

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,389 seg

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8,798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12º Oliveira, Aprilia, + 15,415

13º Nakagami, Honda, + 17,437

14º Pirro, Ducati, + 23,714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 5 voltas atrás

- Mir, Honda, 8 voltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª volta não completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª volta não completada

- Bradl, Honda, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 26 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 292 pontos. 2º Martin 279. 3º Bezzecchi 248. 4º Binder 192. 5º Aleix Espargaró 160. 6º Zarco 157. 7º Viñales 138. 8º Marini 135. 9º Miller 109. 10º Alex Márquez 108. 11º Quartararo 105. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1. Ducati, 453 pontos. 2º KTM 253. 3º Aprilia 228. 4º Yamaha 125. 5º Honda 123.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 436 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.