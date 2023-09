Pour les lève-tôt : l'horaire MotoGP du GP du Japon

La deuxième étape du voyage outre-mer conduit les as du MotoGP au Japon. Ceux qui veulent vivre en direct l'action de la course sur le "Twin Ring Motegi" à partir du 29 septembre devraient se mettre au réveil.

Depuis 1999, le championnat du monde de moto se déroule sur le "Twin Ring" de la petite ville japonaise de Motegi. Entre 2000 et 2003, le Japon a accueilli deux manches du championnat du monde. Motegi était alors considéré comme le "Grand Prix du Pacifique", tandis que Suzuka accueillait le Grand Prix du Japon. Mais après l'accident mortel de Daijiro Kato en 2003, ce circuit a été retiré du calendrier et Motegi est devenu le GP officiel du Japon.

La piste de 4,8 km peut être utilisée de trois manières différentes grâce à des raccords. Les as du MotoGP empruntent le circuit complet, qui comprend huit virages à droite et six virages à gauche.

Loris Capirossi (2005-2007), Jorge Lorenzo (2009, 2013, 2014), Dani Pedrosa (2011, 2012, 2015) et Marc Márquez (2016, 2018, 2019) sont les quatre pilotes à avoir remporté trois victoires sur le Twin Ring.

L'an dernier, Jack Miller s'était imposé sur Ducati, reléguant Brad Binder (KTM) et Jorge Martin (Pramac Ducati) aux places restantes du podium. Le champion du monde Pecco Bagnaia a gardé un moins bon souvenir du GP du Japon de l'année dernière, où il avait été éliminé de la course suite à une chute.

En Europe centrale, les fans de MotoGP devront tenir compte d'un décalage horaire de sept heures. Ils s'attendent également à quelques changements dans l'horaire. Ainsi, la course Moto3 de dimanche ne débutera qu'une heure plus tard, à midi heure locale, au lieu de 11 heures comme d'habitude. En conséquence, les as du MotoGP ne se prépareront pas avant 15 heures, heure locale, pour la course de 24 tours.

Horaire du GP du Japon 2023 (CEST)

Vendredi 29 septembre :

02h00 - 02h35 (35 min) : Moto3, Practice 1

02h50 - 03h30 (40 min) : Moto2, Practice 1

03h45 - 04h30 (45 min) : MotoGP, FP1



06h15 - 06h50 (35 min) : Moto3, Practice 2

07h05 - 07h45 (40 min) : Moto2, Practice 2

08.00 - 09.00 heures (60 min) : MotoGP, Practice

Samedi 30 septembre :

01h40 - 02h10 (30 min) : Moto3, Practice 3

02h25 - 02h55 (30 min) : Moto2, Practice 3

03.10 - 03.40 (30 min) : MotoGP, FP2

03.50 - 04.05 (15 min) : MotoGP, Qualifying 1

04.15 - 04.30 (15 min) : MotoGP, Qualifying 2



05.50 - 06.05 (15 min) : Moto3, qualification 1

06.15 - 06.30 (15 min) : Moto3, Qualifying 2

06.45 - 07.00 heures (15 min) : Moto2, Qualifying 1

07h10 - 07h25 (15 min) : Moto2, Qualifying 2



Heure de départ

08h00 : MotoGP Sprint (12 tours)

Dimanche 1er octobre :

03h40 - 03h50 (10 min) : MotoGP, warm-up



Heures de départ

05h00 : Course Moto3 (17 tours)

06h15 : Course Moto2 (19 tours)

08h00 : Course MotoGP (24 tours)