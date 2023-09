Per i più mattinieri: il programma della MotoGP per il GP del Giappone

La seconda tappa del viaggio oltreoceano porta gli assi della MotoGP in Giappone. Chi vuole vivere l'azione di gara dal vivo al "Twin Ring Motegi" dal 29 settembre deve mettere la sveglia.

Dal 1999, il Campionato mondiale di motociclismo si svolge al "Twin Ring" della cittadina giapponese di Motegi. Tra il 2000 e il 2003, in Giappone si sono svolte due prove del Motomondiale. All'epoca, Motegi era considerato il "Gran Premio del Pacifico", mentre Suzuka ospitava il Gran Premio del Giappone. Ma dopo l'incidente mortale di Daijiro Kato nel 2003, questo circuito è stato rimosso dal calendario e Motegi è stato dichiarato il GP del Giappone ufficiale.

Il circuito, lungo 4,8 km, può essere utilizzato in tre modi diversi grazie a sezioni di collegamento. Gli assi della MotoGP percorrono il circuito completo, che comprende otto curve a destra e sei a sinistra.

Il posto di pilota di maggior successo nella classe regina è condiviso da Loris Capirossi (2005-2007), Jorge Lorenzo (2009, 2013, 2014), Dani Pedrosa (2011, 2012, 2015) e Marc Márquez (2016, 2018, 2019), quattro piloti che hanno tutti ottenuto tre vittorie al Twin Ring.

L'anno scorso ha vinto Jack Miller su Ducati, battendo Brad Binder (KTM) e Jorge Martin (Pramac Ducati) per gli altri posti sul podio. Il campione del mondo Pecco Bagnaia non ha un buon ricordo del GP del Giappone dello scorso anno, dove è caduto.

In Europa centrale, gli appassionati di MotoGP devono tenere conto di una differenza di orario di sette ore. Possono anche aspettarsi alcuni cambiamenti nel programma. Ad esempio, la gara della Moto3 di domenica inizierà un'ora più tardi, alle 12.00 ora locale, anziché alle 11.00 come di consueto. Di conseguenza, gli assi della MotoGP si prepareranno per la gara di 24 giri solo alle 15.00 ora locale.

Programma del GP del Giappone 2023 (CEST).

Venerdì 29 settembre:

02.00 - 02.35 (35 minuti): Moto3, prove 1

02.50 - 03.30 (40 minuti): Moto2, prove 1

03.45 - 04.30 (45 min): MotoGP, FP1



06.15 - 06.50 (35 min): Moto3, prove 2

07.05 - 07.45 (40 min): Moto2, prove 2

08.00 - 09.00 (60 minuti): MotoGP, prove libere

Sabato 30 settembre:

01.40 - 02.10 (30 min): Moto3, prove 3

02.25 - 02.55 (30 min): Moto2, prove 3

03.10 - 03.40 (30 min): MotoGP, FP2

03.50 - 04.05 (15 min): MotoGP, qualifiche 1

04.15 - 04.30 (15 min): MotoGP, qualifiche 2



05.50 - 06.05 (15 min): Moto3, qualifiche 1

06.15 - 06.30 (15 min): Moto3, qualifiche 2

06.45 - 07.00 (15 min): Moto2, qualifiche 1

07.10 - 07.25 (15 min): Moto2, qualifiche 2



Orario di inizio

08.00: MotoGP Sprint (12 giri)

Domenica 1 ottobre:

03.40 - 03.50 (10 min): MotoGP, warm-up



Orario di partenza

05.00: Gara Moto3 (17 giri)

06.15: Gara Moto2 (19 giri)

08.00: Gara della MotoGP (24 giri)