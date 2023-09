Para quem acorda cedo: o horário do MotoGP para o GP do Japão

Desde 1999, o Campeonato do Mundo de Motociclismo tem-se realizado no "Twin Ring", na pequena cidade japonesa de Motegi. Entre 2000 e 2003, houve duas rondas do Campeonato do Mundo no Japão. Nessa altura, Motegi era considerado o "Grande Prémio do Pacífico", enquanto Suzuka acolhia o Grande Prémio do Japão. Mas após o acidente fatal de Daijiro Kato em 2003, este circuito foi retirado do calendário e Motegi foi declarado o GP oficial do Japão.

A pista de 4,8 km de comprimento pode ser utilizada de três formas diferentes graças às secções de ligação. Os ases do MotoGP percorrem o circuito completo, que inclui oito curvas à direita e seis curvas à esquerda.

O lugar de piloto mais bem sucedido na categoria rainha é partilhado por Loris Capirossi (2005-2007), Jorge Lorenzo (2009, 2013, 2014), Dani Pedrosa (2011, 2012, 2015) e Marc Márquez (2016, 2018, 2019), quatro pilotos que alcançaram três vitórias no Twin Ring.

No ano passado, Jack Miller venceu com a Ducati, batendo Brad Binder (KTM) e Jorge Martin (Pramac Ducati) nos restantes lugares do pódio. O campeão do mundo Pecco Bagnaia não tem boas recordações do GP do Japão do ano passado, onde caiu fora da corrida.

Na Europa Central, os fãs do MotoGP têm de ter em conta uma diferença horária de sete horas. Podem também contar com algumas alterações no calendário. Por exemplo, a corrida de Moto3 no domingo vai começar uma hora mais tarde, às 12h00 locais, em vez das habituais 11h00. Por conseguinte, os ases do MotoGP só se prepararão para a corrida de 24 voltas às 15 horas locais.

Calendário do GP do Japão de 2023 (CEST).

Sexta-feira, 29 de setembro:

02.00 - 02.35 (35 min): Moto3, Treino 1

02.50 - 03.30 (40 min): Moto2, Treino 1

03.45 - 04.30 (45 min): MotoGP, FP1



06h15 - 06h50 (35 min): Moto3, Treino 2

07.05 - 07.45 (40 min): Moto2, Treino 2

08.00 - 09.00 (60 min): MotoGP, Treino

Sábado, 30 de setembro:

01.40 - 02.10 (30 min): Moto3, Treino 3

02.25 - 02.55 (30 min): Moto2, Treino 3

03.10 - 03.40 (30 min): MotoGP, FP2

03.50 - 04.05 (15 min): MotoGP, Qualificação 1

04.15 - 04.30 (15 min): MotoGP, Qualificação 2



05.50 - 06.05 (15 min): Moto3, Qualificação 1

06.15 - 06.30 (15 min): Moto3, Qualificação 2

06.45 - 07.00 (15 min): Moto2, Qualificação 1

07.10 - 07.25 (15 min): Moto2, Qualificação 2



Hora da partida

08.00: MotoGP Sprint (12 voltas)

Domingo, 1 de outubro:

03h40 - 03h50 (10 min): MotoGP, aquecimento



Horas de partida

05.00: Corrida de Moto3 (17 voltas)

06.15: Corrida de Moto2 (19 voltas)

08.00: Corrida de MotoGP (24 voltas)