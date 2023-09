Miguel Oliveira (12e) : Le premier week-end sans chance

L'as portugais de l'Aprilia, Miguel Oliveira, n'a rien trouvé de positif dans le GP d'Inde et ne savait pas comment lui et sa moto auraient pu être vraiment plus rapides sur le circuit international de Buddh.

"Je dois vraiment constater que je n'ai pas été compétitif tout le week-end", a déclaré le crack portugais de CryptoDATA-RNF-Aprilia Miguel Oliveira (28 ans). "Cela s'est encore confirmé lors de la course de dimanche. C'était vraiment le premier week-end de la saison où je me sentais complètement dépourvu de toute chance de jouer un rôle sérieux".

Dans l'exploration de sa performance décevante, l'homme aux 17 GP flaire un problème avec les pneus. "L'harmonie entre la carcasse des pneus et les réglages de notre châssis était vraiment mauvaise. L'accélération était extrêmement problématique, surtout à la sortie des virages lents".

Les ennuis du pilote RNF-Aprilia ont commencé dès le vendredi, lors de la toute première séance d'essais. "Pour être vraiment plus rapides, nous avons donc dû torturer le pneu avant dès le début. Il est évident que cela ne peut pas être bon à long terme".

Logiquement, le classement du dernier pilote Aprilia à l'arrivée, notamment derrière son jeune coéquipier Raúl Fernández, n'a pas non plus suscité d'enthousiasme immédiat. "Je me demande plutôt comment nous allons pouvoir aller plus vite dans les courses à venir avec cette base", explique le pilote aux 208 GP, qui doute actuellement du potentiel de sa RS-GP 22, un peu grincheux.

"Les qualifications étaient déjà une honte. Au Japon, nous aurons des pneus différents, mais en Thaïlande, nous aurons les mêmes pneus qu'en Inde, à cause de la chaleur. Ce sera dur là-bas. Je ne peux pas mettre mes mains au feu en disant que nous serons meilleurs là-bas", a déclaré Miguel Oliveira, sceptique dans ses prévisions.

Résultats MotoGP, Circuit de Buddh (24.9.) :

1. Bezzecchi, Ducati, 21 rdn en 36:59,157 min.

2. Martin, Ducati, + 8,649 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 8,855

4. Binder, KTM, + 12,643

5. Mir, Honda, + 13,214

6. Zarco, Ducati, + 14,673

7. Morbidelli, Yamaha, + 16,946

8. Viñales, Aprilia, + 17,191

9. Marc Márquez, Honda, + 19,118

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11. Nakagami, Honda, + 28,521

12. Oliveira, Aprilia, + 29,088

13. Pol Espargaró, KTM, + 29,728

14e Miller, KTM, + 31,324

15. Bradl, Honda, + 35,782

16e Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 tours de retard

- Bagnaia, Ducati, 8 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 15 tours de retard

Résultats MotoGP Sprint, Circuit de Buddh (23.9.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 19:18,836 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 5 tours de retard

- Mir, Honda, 8 tours de retard

- Marini, Ducati, 1er tour non terminé

- Pol Espargaró, KTM, 1er tour non terminé

- Bradl, Honda, 1er tour non terminé

Classement au championnat du monde après 26 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 292 points. 2. Martin 279. 3. Bezzecchi 248. 4. Binder 192. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 157. 7. Viñales 138. 8. Marini 135. 9. Miller 109. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 453 points. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 436 points. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.