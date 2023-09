Miguel Oliveira (12°): Il primo fine settimana senza possibilità di successo

L'asso portoghese dell'Aprilia Miguel Oliveira non ha avuto nulla di positivo da dire sul GP d'India e non ha capito come lui e la sua moto avrebbero potuto essere più veloci sul Buddh International Circuit.

"Devo dire che non sono stato competitivo per tutto il fine settimana", ha dichiarato il portoghese Miguel Oliveira (28), crack dell'Aprilia CryptoDATA RNF. "La gara di domenica lo ha confermato ancora una volta. È stato davvero il primo weekend di questa stagione in cui mi sono sentito completamente senza la possibilità di giocare un ruolo serio".

Per spiegare la sua deludente prestazione, il 17 volte vincitore di un GP ha individuato un problema con gli pneumatici. "L'armonia tra la carcassa del pneumatico e il nostro assetto del telaio era abissale. Soprattutto in uscita dalle curve lente, l'accelerazione era estremamente problematica".

Le sofferenze del pilota RNF Aprilia sono iniziate venerdì nella prima sessione di prove. "Quindi, per diventare davvero più veloci, abbiamo dovuto torturare la gomma anteriore fin dall'inizio. È chiaro che questo non può andare bene nel lungo periodo".

Logicamente, anche la classifica come ultimo pilota Aprilia al traguardo, soprattutto dietro al suo giovane compagno di squadra Raúl Fernández, non ha suscitato un immediato entusiasmo. "Mi chiedo piuttosto come faremo a diventare più veloci nelle prossime gare con questa base", si chiede un po' morigerato l'ormai 208 volte partecipante al GP che attualmente dubita del potenziale della sua RS-GP 22. "Già le qualifiche sono state una vergogna.

"Già le qualifiche sono state una vergogna. In Giappone avremo gomme diverse, ma in Thailandia avremo di nuovo le stesse gomme dell'India, a causa del caldo. Lì sarà dura. Non posso mettere la mano sul fuoco sul fatto che lì andremo meglio", è scettico Miguel Oliveira nelle sue previsioni.

Risultati MotoGP, Circuito di Buddh (24.9.):

1° Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn in 36:59.157 min.

2° Martin, Ducati, + 8,649 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 8,855

4° Binder, KTM, + 12,643

5° Mir, Honda, + 13.214

6° Zarco, Ducati, + 14.673

7° Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8° Viñales, Aprilia, + 17.191

9° Marc Márquez, Honda, + 19.118

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11° Nakagami, Honda, + 28.521

12° Oliveira, Aprilia, + 29.088

13° Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14° Miller, KTM, + 31.324

15° Bradl, Honda, + 35.782

16° Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 giri in meno

- Bagnaia, Ducati, 8 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 15 giri indietro

Risultati MotoGP Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 19:18.836 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,405

4° Binder, KTM, + 2,904

5° Bezzecchi, Ducati, + 3.266

6° Quartararo, Yamaha, + 4.327

7° Miller, KTM, + 7.172

8° Viñales, Aprilia, + 8.798

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10° Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11° Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12° Oliveira, Aprilia, + 15.415

13° Nakagami, Honda, + 17,437

14° Pirro, Ducati, + 23.714

15° Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 5 giri indietro

- Mir, Honda, 8 giri indietro

- Marini, Ducati, 1° giro non completato

- Pol Espargaró, KTM, 1° giro non completato

- Bradl, Honda, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 26 gare su 40:

1° Bagnaia, 292 punti. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Campionato mondiale costruttori:

1. Ducati, 453 punti. 2° KTM 253. 3° Aprilia 228. 4° Yamaha 125. 5° Honda 123.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 436 punti. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.