Augusto Fernández (GASGAS): Fuerte en los frenos

El GP de la India ya había terminado para Augusto Fernández después de cinco vueltas: el dispositivo de altura de pilotaje de su GASGAS se quedó atascado en el ajuste bajo. El español cayó primero de la 15ª a la 17ª posición y luego tuvo que entrar en boxes. No obstante, sacó muchas conclusiones positivas del fin de semana.

"Mi warm-up ha sido bueno, he tenido buenas sensaciones con la moto", resumió Fernández con humor. Pero en realidad, el español de 26 años había progresado con la puesta a punto de su GASGAS a lo largo del fin de semana, aunque al final sólo le hubiera servido para lograr un reñido noveno puesto en la carrera al sprint del sábado.

"No hubo ni una sola sesión de entrenamientos en la que pudiera haber conseguido un buen resultado, porque las banderas amarillas ondeaban cada vez que quería buscar tiempos", explicó Fernández. "Pero me he sentido más fuerte de lo que parece en la tabla de tiempos. En el reciente test de Misano encontramos algo que me ayuda en la frenada, un área en la que tenía muchas dificultades. Ahora estoy cada vez más cerca de la cabeza y ya puedo compararme aquí y allá con Brad Binder. También me estoy implicando cada vez más en los tiempos por vuelta".

A pesar del percance con el dispositivo de altura de pilotaje, el primer y único fallo del fin de semana, Fernández se muestra confiado de cara a la próxima carrera. "Nos llevaremos las experiencias positivas a Japón. Me he sentido fuerte en la frenada y fuerte en general. Creo que a partir de ahora podremos empezar mejor los fines de semana de carreras".

Se mostró más que satisfecho con el Circuito Internacional de Buddh y con el Gran Premio de la India en su conjunto. "Ha sido una agradable sorpresa para todos. Claro, el escenario es la India, pero la pista es perfecta, con un trazado muy bonito. Ha sido un Gran Premio muy bueno y he disfrutado mucho pilotando aquí", opinó el Campeón del Mundo de Moto2 de 2022.

Resultados MotoGP, Circuito de Buddh (24.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn en 36:59.157 min.

2º Martin, Ducati, + 8.649 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 8,855

4º Binder, KTM, + 12,643

5º Mir, Honda, + 13.214

6º Zarco, Ducati, + 14,673

7º Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8º Viñales, Aprilia, + 17.191

9º Marc Márquez, Honda, + 19.118

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11º Nakagami, Honda, + 28.521

12º Oliveira, Aprilia, + 29.088

13º Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14º Miller, KTM, + 31.324

15º Bradl, Honda, + 35.782

16º Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 vueltas abajo

- Bagnaia, Ducati, 8 vueltas abajo

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas detrás

- Augusto Fernández, KTM, a 15 vueltas

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 rdsn en 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.389 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8.798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12º Oliveira, Aprilia, + 15.415

13º Nakagami, Honda, + 17.437

14º Pirro, Ducati, + 23.714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

- Zarco, Ducati, 5 vueltas detrás

- Mir, Honda, 8 vueltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª vuelta no completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª vuelta no completada

- Bradl, Honda, 1ª vuelta no completada



Clasificación del Campeonato del Mundo tras 26 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 292 puntos. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Rins 47. 17. Rins 48. 18. Rins 49. 15º Rins 47º 16º Marc Márquez 45º 17º Di Giannantonio 43º 18º Nakagami 40º 19º Pedrosa 32º 20º Raúl Fernández 29º 21º Bastianini 25º 22º Mir 16º 23º Pol Espargaró 11º 24º Savadori 9º 25º Folger 9º 26º Bradl 6º 27º Pirro 5º 27º Petrucci 5º.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1. Ducati, 453 puntos. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 436 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.