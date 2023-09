Augusto Fernández (GASGAS) : Fort sur le frein

Le GP d'Inde s'est terminé après seulement cinq tours pour Augusto Fernández : le Ride Height Device de son GASGAS est resté bloqué au niveau bas. L'Espagnol est passé de la 15e à la 17e place avant de rentrer au stand. Malgré tout, il a tiré de nombreux points positifs de ce week-end.

"Mon échauffement était bon, j'avais un bon feeling avec la machine", a déclaré Fernández en dressant un bilan de la course avec un certain humour. Mais en fait, l'Espagnol de 26 ans avait progressé tout au long du week-end dans les réglages de sa GASGAS, même si cela n'avait finalement porté ses fruits qu'avec une neuvième place durement acquise lors de la course de sprint du samedi.

"Il n'y a pas eu une seule séance d'essais où j'aurais pu obtenir un bon résultat, car à chaque fois que je voulais aller à la chasse au temps, des drapeaux jaunes étaient agités", a expliqué Fernández. "Mais je me sentais plus fort qu'il n'y paraissait sur la feuille de temps. Lors du dernier test à Misano, nous avons trouvé quelque chose qui m'aide à freiner, un domaine dans lequel j'avais beaucoup de difficultés. Maintenant, je me rapproche de plus en plus de la tête et je peux déjà me comparer à Brad Binder ici et là. Je suis aussi de plus en plus souvent dans le coup au niveau des temps au tour".

Malgré sa mésaventure avec le Ride Height Device, la première et seule panne du week-end, Fernández aborde donc la prochaine course avec confiance. "Nous emportons les expériences positives au Japon. Je me suis senti fort sur les freins et fort dans l'ensemble. Je pense qu'à partir de maintenant, nous pourrons mieux aborder les week-ends de course".

Il a été plus qu'enchanté par le Buddh International Circuit et le Grand Prix d'Inde dans son ensemble. "Ce fut une agréable surprise pour tout le monde. Bien sûr, le lieu est l'Inde, mais le circuit est parfait, avec un très beau tracé. C'était un très bon Grand Prix et j'ai vraiment apprécié de rouler ici", a déclaré le champion du monde Moto2 de 2022.

Résultats MotoGP, Circuit de Buddh (24.9.) :

1. Bezzecchi, Ducati, 21 rdn en 36:59,157 min.

2. Martin, Ducati, + 8,649 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 8,855

4. Binder, KTM, + 12,643

5. Mir, Honda, + 13,214

6. Zarco, Ducati, + 14,673

7. Morbidelli, Yamaha, + 16,946

8. Viñales, Aprilia, + 17,191

9. Marc Márquez, Honda, + 19,118

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11. Nakagami, Honda, + 28,521

12. Oliveira, Aprilia, + 29,088

13. Pol Espargaró, KTM, + 29,728

14e Miller, KTM, + 31,324

15. Bradl, Honda, + 35,782

16e Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 tours de retard

- Bagnaia, Ducati, 8 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 15 tours de retard

Résultats MotoGP Sprint, Circuit de Buddh (23.9.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 19:18,836 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 5 tours de retard

- Mir, Honda, 8 tours de retard

- Marini, Ducati, 1er tour non terminé

- Pol Espargaró, KTM, 1er tour non terminé

- Bradl, Honda, 1er tour non terminé



Classement au championnat du monde après 26 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 292 points. 2. Martin 279. 3. Bezzecchi 248. 4. Binder 192. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 157. 7. Viñales 138. 8. Marini 135. 9. Miller 109. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 453 points. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 436 points. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.