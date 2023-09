Augusto Fernández (GASGAS): forte sui freni

Un difetto al dispositivo di altezza di marcia della sua GASGAS ha impedito ad Augusto Fernández di segnare punti per la dodicesima volta in questa stagione la domenica del GP d'India. Tuttavia, lo spagnolo ha tracciato un bilancio positivo.

Il GP d'India era già finito per Augusto Fernández dopo cinque giri: il dispositivo di altezza di marcia della sua GASGAS si è bloccato sull'impostazione bassa. Lo spagnolo è prima sceso dal 15° al 17° posto e poi è rientrato ai box. Tuttavia, ha tratto molti vantaggi dal fine settimana.

"Il mio warm-up è stato buono, ho avuto un ottimo feeling con la moto", ha riassunto Fernández con umorismo da gallina. In realtà, il 26enne spagnolo ha fatto progressi con la messa a punto della sua GASGAS durante tutto il fine settimana, anche se alla fine ha ottenuto solo un combattuto nono posto nella gara sprint di sabato.

"Non c'è stata una sola sessione di prove in cui avrei potuto ottenere un buon risultato, perché le bandiere gialle venivano sventolate ogni volta che volevo inseguire i tempi", ha spiegato Fernández. "Ma mi sentivo più forte di quanto non sembri dalla tabella dei tempi. Nel recente test di Misano abbiamo trovato qualcosa che mi aiuta in frenata, un'area in cui avevo molte difficoltà. Ora mi sto avvicinando sempre di più ai vertici e posso già confrontarmi qua e là con Brad Binder. Sono anche sempre più coinvolto nei tempi sul giro".

Nonostante l'inconveniente con il dispositivo di altezza di marcia, il primo e unico inconveniente del fine settimana, Fernández è quindi fiducioso per la prossima gara. "Porteremo le esperienze positive in Giappone. Mi sentivo forte in frenata e forte in generale. Penso che d'ora in poi saremo in grado di iniziare meglio i weekend di gara".

Il Buddh International Circuit e il Gran Premio d'India nel suo complesso gli sono piaciuti molto. "È stata una piacevole sorpresa per tutti. Certo, la sede è l'India, ma la pista è perfetta, con un layout molto bello. È stato un Gran Premio molto bello e mi sono davvero divertito a correre qui", ha commentato il campione del mondo Moto2 2022.

Risultati MotoGP, Circuito di Buddh (24.9.):

1° Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn in 36:59.157 min.

2° Martin, Ducati, + 8,649 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 8,855

4° Binder, KTM, + 12,643

5° Mir, Honda, + 13.214

6° Zarco, Ducati, + 14.673

7° Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8° Viñales, Aprilia, + 17.191

9° Marc Márquez, Honda, + 19.118

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11° Nakagami, Honda, + 28.521

12° Oliveira, Aprilia, + 29.088

13° Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14° Miller, KTM, + 31.324

15° Bradl, Honda, + 35.782

16° Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 giri in meno

- Bagnaia, Ducati, 8 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 15 giri indietro

Risultati MotoGP Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 19:18.836 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,405

4° Binder, KTM, + 2,904

5° Bezzecchi, Ducati, + 3.266

6° Quartararo, Yamaha, + 4.327

7° Miller, KTM, + 7.172

8° Viñales, Aprilia, + 8.798

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10° Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11° Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12° Oliveira, Aprilia, + 15.415

13° Nakagami, Honda, + 17.437

14° Pirro, Ducati, + 23.714

15° Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 5 giri indietro

- Mir, Honda, 8 giri indietro

- Marini, Ducati, 1° giro non completato

- Pol Espargaró, KTM, 1° giro non completato

- Bradl, Honda, 1° giro non completato



Classifica del Campionato del Mondo dopo 26 gare su 40:

1° Bagnaia, 292 punti. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Campionato mondiale costruttori:

1. Ducati, 453 punti. 2° KTM 253. 3° Aprilia 228. 4° Yamaha 125. 5° Honda 123.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 436 punti. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.