Augusto Fernández (GASGAS): Forte nos travões

Um defeito no dispositivo de altura de condução do seu GASGAS impediu Augusto Fernández de marcar pontos pela décima segunda vez esta época no domingo do GP da Índia. No entanto, o espanhol fez um balanço positivo.

O GP da Índia já tinha terminado para Augusto Fernández após cinco voltas: o dispositivo de altura de condução do seu GASGAS ficou preso na posição baixa. O espanhol começou por cair do 15º para o 17º lugar e depois foi parar às boxes. No entanto, o fim de semana foi muito positivo.

"O meu warm-up foi bom, senti-me muito bem com a moto", resumiu Fernández com humor. Mas, na verdade, o espanhol de 26 anos tinha feito progressos na afinação da sua GASGAS ao longo do fim de semana, mesmo que isso só tenha valido a pena com um duro nono lugar na corrida de sprint no sábado.

"Não houve uma única sessão de treinos em que eu pudesse ter conseguido um bom resultado, porque as bandeiras amarelas eram acionadas sempre que eu queria correr atrás dos tempos", explicou Fernández. "Mas senti-me mais forte do que parece na tabela de tempos. No recente teste em Misano encontrámos algo que me ajuda na travagem, uma área em que tinha muitas dificuldades. Agora estou cada vez mais perto do topo e já me posso comparar aqui e ali com o Brad Binder. Também estou a envolver-me cada vez mais nos tempos por volta".

Apesar do problema com o dispositivo de controlo de altura, a primeira e única falha do fim de semana, Fernández está confiante para a próxima corrida. "Vamos levar as experiências positivas para o Japão. Senti-me forte nos travões e forte no geral. Penso que a partir de agora vamos poder começar melhor os fins-de-semana de corrida."

Ele ficou mais do que satisfeito com o Circuito Internacional de Buddh e com o Grande Prémio da Índia como um todo. "Foi uma agradável surpresa para todos. Claro, o local é a Índia, mas a pista é perfeita, com um traçado muito bom. Foi um Grande Prémio muito bom e gostei muito de correr aqui", opinou o Campeão do Mundo de Moto2 de 2022.

Resultados MotoGP, Circuito de Buddh (24.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn em 36:59.157 min.

2º Martin, Ducati, + 8,649 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 8,855

4º Binder, KTM, + 12,643

5º Mir, Honda, + 13,214

6º Zarco, Ducati, + 14,673

7º Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8º Viñales, Aprilia, + 17.191

9º Marc Márquez, Honda, + 19.118

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11º Nakagami, Honda, + 28,521

12º Oliveira, Aprilia, + 29.088

13º Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14º Miller, KTM, + 31.324

15º Bradl, Honda, + 35,782

16º Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 voltas abaixo

- Bagnaia, Ducati, 8 voltas abaixo

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 15 voltas atrás

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,389 seg

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8,798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12º Oliveira, Aprilia, + 15,415

13º Nakagami, Honda, + 17,437

14º Pirro, Ducati, + 23,714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 5 voltas atrás

- Mir, Honda, 8 voltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª volta não completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª volta não completada

- Bradl, Honda, 1ª volta não completada



Classificação do Campeonato do Mundo após 26 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 292 pontos. 2º Martin 279. 3º Bezzecchi 248. 4º Binder 192. 5º Aleix Espargaró 160. 6º Zarco 157. 7º Viñales 138. 8º Marini 135. 9º Miller 109. 10º Alex Márquez 108. 11º Quartararo 105. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1. Ducati, 453 pontos. 2º KTM 253. 3º Aprilia 228. 4º Yamaha 125. 5º Honda 123.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 436 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.