Fabio Di Giannantonio : "L'épaule a fait ses adieux".

Fabio Di Giannantonio était en route pour un top 10 dimanche au GP d'Inde, mais il a dû abandonner prématurément la course. Le pilote Gresini-Ducati a ensuite évoqué une situation "dangereuse".

Après avoir manqué de peu les points samedi lors du sprint MotoGP en terminant dixième, Fabio Di Giannantonio a réalisé une course solide le dimanche du GP d'Inde. De la 13e place sur la grille de départ, le Romain est remonté jusqu'à la 8e place dans la première moitié de la course, se dirigeant ainsi vers son sixième top 10 de la saison.

Mais au 19e tour, le pilote Gresini-Ducati a soudainement chuté de la 9e à la 16e place. Il a ensuite expliqué pourquoi : "Mon départ était bon, car j'ai pu gagner quelques positions. Je me suis retrouvé en 8e position et j'aurais pu obtenir un autre résultat dans le top 10. Mais après quelques tours d'attaque, mon épaule a lâché", a déclaré "Diggia" en référence à son épaule endommagée lors du GP de Misano.

A deux tours de la fin, le pilote de 24 ans s'est finalement rendu au box Gresini et a garé sa Desmosedici GP22 dans le garage. "J'ai essayé de résister à la douleur. Mais dans les derniers tours, je n'ai fait qu'essayer de rester avec sur la moto. En raison de la douleur, j'ai même eu les yeux noirs pendant quelques instants au freinage, ce qui était vraiment dangereux. La douleur était trop forte et j'ai dû mettre fin à la course à deux tours de la fin", a-t-il expliqué.

Pour sa deuxième saison en MotoGP, Di Giannantonio n'est que 17e au championnat du monde, et le fait d'avoir laissé échapper un bon résultat en Inde l'agace d'autant plus : "Je suis évidemment déçu, car j'ai été rapide tout le week-end et les résultats semblaient bons jusqu'à dimanche". L'Italien a encore 16 courses de MotoGP pour faire ses preuves avant de revenir probablement en Moto2 en 2024.

Résultats MotoGP, Circuit de Buddh (24.9.) :

1. Bezzecchi, Ducati, 21 rdn en 36:59,157 min.

2. Martin, Ducati, + 8,649 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 8,855

4. Binder, KTM, + 12,643

5. Mir, Honda, + 13,214

6. Zarco, Ducati, + 14,673

7. Morbidelli, Yamaha, + 16,946

8. Viñales, Aprilia, + 17,191

9. Marc Márquez, Honda, + 19,118

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11. Nakagami, Honda, + 28,521

12. Oliveira, Aprilia, + 29,088

13. Pol Espargaró, KTM, + 29,728

14e Miller, KTM, + 31,324

15. Bradl, Honda, + 35,782

16e Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 tours de retard

- Bagnaia, Ducati, 8 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 15 tours de retard

Résultats MotoGP Sprint, Circuit de Buddh (23.9.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 19:18,836 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 5 tours de retard

- Mir, Honda, 8 tours de retard

- Marini, Ducati, 1er tour non terminé

- Pol Espargaró, KTM, 1er tour non terminé

- Bradl, Honda, 1er tour non terminé

Classement au championnat du monde après 26 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 292 points. 2. Martin 279. 3. Bezzecchi 248. 4. Binder 192. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 157. 7. Viñales 138. 8. Marini 135. 9. Miller 109. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 453 points. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 436 points. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.