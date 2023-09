Fabio Di Giannantonio: "La spalla ha detto addio".

Dopo aver mancato per poco i punti con il decimo posto nella gara sprint del sabato della MotoGP, Fabio Di Giannantonio ha disputato un'ottima gara domenica al GP d'India. Partendo dalla 13esima posizione in griglia, il pilota romano è risalito fino all'ottava posizione nella prima metà della gara, conquistando il suo sesto risultato nella top-10 della stagione.

Ma al 19° giro, il pilota della Gresini Ducati è improvvisamente sceso dalla 9° alla 16° posizione. Ha detto: "La mia partenza è stata buona, perché sono riuscito a recuperare alcune posizioni. Ero quindi in 8° posizione e avrei potuto ottenere un altro risultato nella top 10. Ma dopo alcuni giri di attacco, ho dovuto fare un'altra gara. Ma dopo qualche giro di attacco, la mia spalla ha ceduto", "Diggia" si riferiva alla spalla danneggiata che si era fatto male nel GP di Misano.

A due giri dalla fine, il 24enne si è finalmente diretto verso il box Gresini e ha parcheggiato la sua Desmosedici GP22 nel garage. "Volevo sfidare il dolore. Ma negli ultimi giri cercavo solo di rimanere in sella alla moto. A causa del forte dolore, sono persino svenuto per un breve periodo in frenata, il che è stato davvero pericoloso. Il dolore era davvero troppo forte, così ho dovuto interrompere la gara a due giri dalla fine", ha spiegato il suo ritiro.

Alla sua seconda stagione in MotoGP, Di Giannantonio è solo 17° nel Campionato del Mondo, quindi il fatto di aver sprecato un buon risultato in India lo infastidisce ancora di più: "Ovviamente sono deluso, perché sono stato veloce per tutto il weekend e i risultati sembravano buoni fino a domenica". L'italiano ha ancora 16 gare di MotoGP da dimostrare prima di tornare nella classe Moto2 nel 2024.

Risultati MotoGP, Circuito di Buddh (24/9):

1° Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn in 36:59.157 min.

2° Martin, Ducati, + 8,649 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 8,855

4° Binder, KTM, + 12,643

5° Mir, Honda, + 13.214

6° Zarco, Ducati, + 14.673

7° Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8° Viñales, Aprilia, + 17.191

9° Marc Márquez, Honda, + 19.118

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11° Nakagami, Honda, + 28.521

12° Oliveira, Aprilia, + 29.088

13° Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14° Miller, KTM, + 31.324

15° Bradl, Honda, + 35.782

16° Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 giri in meno

- Bagnaia, Ducati, 8 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 15 giri indietro

Risultati MotoGP Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 19:18.836 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,405

4° Binder, KTM, + 2,904

5° Bezzecchi, Ducati, + 3.266

6° Quartararo, Yamaha, + 4.327

7° Miller, KTM, + 7.172

8° Viñales, Aprilia, + 8.798

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10° Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11° Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12° Oliveira, Aprilia, + 15.415

13° Nakagami, Honda, + 17.437

14° Pirro, Ducati, + 23.714

15° Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 5 giri indietro

- Mir, Honda, 8 giri indietro

- Marini, Ducati, 1° giro non completato

- Pol Espargaró, KTM, 1° giro non completato

- Bradl, Honda, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 26 gare su 40:

1° Bagnaia, 292 punti. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Campionato mondiale costruttori:

1. Ducati, 453 punti. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.



Campionato mondiale a squadre:

1. Prima Pramac Racing, 436 punti. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.